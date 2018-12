Kétes alakok a buszvégen

Egy debreceni lakos levélben arra hívta fel a figyelmünket, hogy az elmúlt hónapokban megszaporodtak a kétes egyének a pályaudvaron, a buszokhoz igyekvőket egyre többször állítják meg kéregetők, esetleg mindenféle portékát áruló fiatalok, akik hosszasan az emberek sarkában koslatnak. Az sem ritka, hogy csoportokba verődő fiatalok követik azokat, akiknél pénzt sejtenek.

A levél nyomán mi is körülnéztünk a helyszínen. A délelőtti órákban kéregetőkkel ugyan nem találkoztunk, azonban kétes alakokat mi is jócskán láttunk. Szóba elegyedtünk több várakozóval is, közülük többen veszélyesnek találták a pályaudvart, s hiányolták a biztonsági szolgálat fokozott jelenlétét. Bár kamerával védett a terület, s hangosbemondón is többször figyelmeztetnek bennünket, hogy vigyázzunk az értékeinkre, ezek nem feltétlenül elegendőek a biztonságérzet kialakulásához.

A debreceni buszpályaudvar az állam tulajdona, az üzemeltetését pedig a miskolci székhelyű Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (ÉMKK) végzi. Az utasok, a járművek és az állomás biztonságára külső vállalkozó ügyel.

Fotó: Kiss Annamarie

Megkérdeztük a buszpályaudvart üzemeltető társaságot, milyen intézkedéseket tesznek utasaik védelmére.

– A társaságunkhoz tartozó autóbusz-állomások biztonságát évente több alkalommal ellenőrizzük, vizsgáljuk az új veszélyforrásokat. Mind a munkavállalóink biztonsága, mind az utazó közösség biztonságérzetének javítása érdekében az aktuális veszélyeztetettséghez mérten módosítunk a biztonsági intézkedéseinken. Ez lehet az élőerős őrzés bevezetése egy állomáson, vagy a létszám, óraszám növelése, fokozott együttműködés a hatóságokkal, illetve egyéb biztonságtechnikai megoldás – közölte az ÉMKK kommunikációs osztálya.

Télen hideg, nyáron meleg

Az olvasónk által felvetett problémára, az utasokat megszólítókra is rákérdeztük az üzemeltetőnél.

– Az említett probléma néhány esetben valóban előfordult az elmúlt hónapokban. Az ünnepi időszakban megnövekvő utasforgalom magában hordozhatja a nem kívánatos személyek megjelenését az állomásokon is. Az ilyen kiemelt időszakokban fokozott figyelmet várunk el a vagyonvédelmi szolgálatoktól – tudtuk meg.

Fotó: Kiss Annamarie

A közbiztonság mellett a pályaudvarral kapcsolatos egyéb gondok is igen hamar kiderültek a helyszínen. A megkérdezettek közül néhányan az épülettel és a környékkel kapcsolatban kritikát fogalmaztak meg. Ottjártunkkor tapasztaltuk, hogy a járdák göcsörtösek, az utak tele vannak kátyúkkal, a buszpályaudvar mögötti parkoló és a hozzá tartozó „lyukacsos” út pedig az időjárásnak kiszolgáltatva sáros, tócsák tarkítják. A buszok igen szűkös helyen lavíroznak, kinőtte már Debrecen a Külsővásártéri buszállomást, ahol évente 9,46 millió utas fordul meg, 154 378 járat érkezik, és 159 631 járat indul innen egy esztendőben.

A várótermet azonban rendezettnek és tisztának tapasztaltuk; korszerű digitális táblán tájékozódhatunk az induló buszok felől. Néhányan inkább a fűtés hiányát panaszolták; télen hideg, nyáron meleg.

– Kiss Dóra –

24 órás szolgálat

– Az állomások biztonságát 24 órás diszpécserszolgálat is felügyeli. A helyszínen a biztonsági szolgálat intézkedik, valamint hatósági segítséget vesz igénybe minden olyan esetben, amely bűncselekmény, szabálysértés elkövetésére utalhat, vagy a cselekmény súlyosan zavarhatja, veszélyeztetheti az utazóközösség biztonságát – közölte a pályaudvar üzemeltetője.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA