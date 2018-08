Kétcsoportos lesz a megye II.

Múlt héten elrajtolt a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság, a hétvégén pedig a másod­osztályban is pattog majd a labda. Bár korábban szárnyra keltek olyan hírek, hogy utóbbi a visszalépések miatt egycsoportos lesz, de Csige László, az MLSZ Hajdú-Bihar megyei igazgatóságnak vezetője tiszta vizet öntött a pohárba és megerősítette, idén is két bontásban (Északi és Déli) zajlanak majd a küzdelmek.

Két részre oszlanak majd

– Az idei kiírásban összesen 63 csapat vesz részt: az első osztályba 16, a másodikba 18, míg a harmadik vonalba 29 csapat nevezett a felnőtt korosztályban. A legfelső és legalsó divízió­ban a versenykiírásban foglalt megosztás és időrend szerint körmérkőzéses formában kerül lebonyolításra a bajnokság, a másodosztály menetrendje viszont megváltozott a tavalyihoz képest: a csoportonkénti 16 fordulós körmérkőzéses szakasz után a csoportok első öt helyezettje (felső ág) magával viszi az eddigi eredményeket és játszik a másik csoport első öt helyezettjével; ugyanez a helyzet a 6–9. helyezetteknél is. Erre azért volt szükség, mert a Hajdúdorog és a Komádi visszalépett a küzdelmektől, és szerettük volna, hogy minél több mérkőzést tudjanak játszani a csapatok. A dorogiak a felnőtt csapatukat léptették vissza, mivel a gárda játékosainak nagy része eligazolt és nem maradt elég megfelelő tudású focistájuk, az ifi csapatuk pedig annyira fiatal, hogy nem érik el a 16 éves alsó korhatárt. A komádiak az ifikre hivatkozva léptek vissza és csak a legalsó vonalban vállalták az indulást – ismertette az igazgató.

Nagy a különbség

Az évek folyamán megfigyelhető volt, hogy nagy a különbség az első- és a másodosztály színvonala között, a feljutók legtöbbször egy idény elteltével ki is esnek. A legfelső divízióban már az első forduló is megmutatta, hogy lesznek kiemelkedő együttesek, akár öt-hat gárda is vetélkedhet az első helyekért – DVSC, Hajdúböszörmény, Nyíradony, Sárrét­udvari, Derecske, Berettyóújfalu – és lesznek olyanok, akik a szűkösebb anyagi lehetőségek miatt nehéz idény elé néznek. A két alsóbb osztályban idényről-idényre változnak az erőviszonyok, ezért ott nehéz jósolni a végkifejletre.

– A szabolcsi megye bajnokság egy kicsit erősebb, mint nálunk, mert ott magasabb a szponzoráció – hívja fel a figyelmet Csige László.

Megítélésem szerint a hajdúsági egyesületek stabilabb gazdasági lábakon állnak, racionálisabban gazdálkodnak, de a szomszédos megyében jobb anyagi lehetőségekkel kecsegtetik a focistákat.”

A megyénkben egy 1000 fős település már nem indít csapatot, míg ott 5-600 fős falvaknak is van együttese, ezért is pezsgőbb arrafelé a megyei futballélet.

