Két világ közt lebegve, ki mert beszólni egy papnak?

A “Beszélgess az óriáskeréken! – Ég és Föld között” című esemény a karácsonyi ünnepkör zárásaként, a vízkereszt alkalmából a főtéren található óriáskerék 35 gondolájában a keresztény felekezetek képviselői és az egyházzal ritkán kapcsolatba kerülő érdeklődők beszélgethettek az őket foglalkoztató kérdésekről. A szervezők nem titkolt célja az volt, hogy azok is közvetlenül és kötetlenül találkozhassanak a hit képviselőivel, akiknek ez valamiért nem életük része. A kabinokban – többek között – Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökével, Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi főegyházmegye érsek-metropolitájával és Palánki Ferenc, a debrecen-nyíregyházi római katolikus egyházmegye megyés püspökével lehetett eszmecserét folytatni.

– Egy vallomással kezdeném: én nagyon szeretem az óriáskerekeket! Gyerekkoromban karácsonyfát állítottunk, és kicsit félek, hogy az én gyerekeimnek nélkülözhetetlen karácsonyi kelléke lesz majd az óriáskerék-állítás, amit ugyanúgy kivilágítunk és fel is díszítünk majd, mint a fenyőfát – kezdte az alkalom hangulatához illő humorral köszöntőjét Veres János református lelkész, az ötletgazda. – 2017-et írtunk, amikor a Szólj Be a Papnak Egyesület Decemberben villamost bérelt, és a járműben két-három fogyasztóvédő társaságában az egyes és kettes villamos vonalon utaztunk – emlékezett vissza az ötlet megszületésére a lelkész. Mint mondta, ahogy a vonalon haladt, és meglátta az óriáskereket, már akkor azt gondolta, az utazás a keréken alkalom lehetne, hogy valahogyan megszólítsák a papokat, lelkészeket. Ám az a kérdés is felmerült benne, vajon lehetséges lenne ez, vajon sikerülne- e 36 lelkipásztort, papot, főméltóságot összehozni egy ilyen eseményre. A lelkész hangsúlyozta, csak az ötlet volt az övé, s nagy öröm számára, hogy megvalósulhatott, de ehhez kellett egy csapat, aki melléállt, és kellettek hozzá mindazok, akik ezen a szombaton megjelentek, hogy beszélgethessenek az egyházi képviselőkkel.



Fotók: Molnár Péter

– Azt gondolom, ez a délután méltó lezárása a karácsonyi ünnepkörnek, és jó kezdete az ökumenének. Január 20-án kezdődik az ökumenikus imanyolcad, aminek nagyon jó, kicsit humoros és mégis komoly indítása ez, hiszen beültetni 36 papot, lelkipásztort, köztük három főméltóságot a hintába, és felvinni őket ég és föld közé, ez azért, valljuk meg, nem semmi teljesítmény! – tért vissza a bevezető humoros hangjához Veres János, s hozzátette, 15 perc alatt el lehet kezdeni jó lelki beszélgetéseket, és később, egy forralt bor mellett leülve be is lehet fejezni őket. Végül áldást kért a vadonatúj óriáskerékre, mert ahogy figyelmeztetett, a szerkezet szórakoztató szerepe mellett az is nagyon fontos, hogy balesetmentesen tudjon működni bárhol, ahol a jövőben felállítják majd. – Mindannyiunk nevében kérem a mindenható Isten áldását a személyzetre, azokra, akik beülnek majd ezekbe a fülkébe, az üzemeltetője és magára az óriáskerékre is – zárta szavait a lelkész.

Bódor Edit, a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, mikor az ötlettel megkereste a Szólj Be a Papnak Egyesület elnöke, számára üdvözítő volt a gondolat, hogy az emberek lelkészekkel beszélgethessenek az óriáskeréken. Mint mondta, akkor még a karácsonyi ünnepkör részeként képzelték el az eseményt, később határoztak úgy, hogy az esemény az ünnepek búcsúztatása legyen vízkeresztkor. Azt is, hogy a meghívottak között minden egyház képviselői szerepeljenek, akik szeretnének azokkal az emberekkel elbeszélgetni, akik karácsonyi után talán magukra hagyottnak érzik magukat kérdésekkel, a fények lekapcsolásával miatt kiüresedéssel állnak szemben.

– Egy hónapig lelki gazdagság volt osztályrészünk, de az ünnep lezárult, életünk folytatódik tovább, de kérdéseink megmaradtak. Ki máshoz fordulhatnánk, mint a lelki vezetőkhöz? – adta meg a választ Bódor Edit. Az ügyvezető úgy folytatta, ez az alkalom lezárás, de valaminek a kezdete is. Határhelyzet, és amiatt, hogy a kerék ég és föld között áll, alkalmas a kérdések feltevésére, olyan beszélgetésekre, amelyekre a választ talán itt meg is lehet kapni. – Ezen a „járművön” most 15-20 perc alatt egyfajta „stúdióbeszélgetést” lehet folytatni, tizenöt húsz percig, amely szerintem meghatározó lehet mindkét fél számára – foglalta össze az ügyvezető.

PtkI

