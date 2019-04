Két új hátvédet igazolt a DEAC hokicsapata

Bár még nem indult be igazán a „játékoskeringő”, a háttérben erősen mozgolódnak a stábok, egyre több érkező és távozó játékos neve válik ismertté – írja a DEAC jégkorongcsapatának hivatalos honlapja. Évadzáró visszatekintésében David Musial úgy fogalmazott, hogy

a következő szezon minden csapat számára nulláról indul, nyilván a miénknek is.”

Ezzel előre vetítette, hogy az egyetemisták keretében is lesznek majd változások. A vezetőedző fontos célként jelölte meg a védelem megerősítését, nem véletlen, hogy a mieink idei első szerzeménye éppen egy hátvéd lett, a kanadai-magyar Phil Kiss személyében. Mostanra hivatalossá vált az is, hogy a nyár végétől Léránt René és Sándor Flórián is a DEAC színeit viseli majd.

Léránt René 1994 június 16-án született Dunaújvárosban. Az Elite Prospects adatai szerint a balkezes hátvéd 187 cm magas, testsúlya 86 kg. Szülőhelyén ismerkedett meg a jégkorongozás alapjaival, karrierjének java részét is az egykori „Acélvárosban” töltötte. 2008-ban mutatkozott be az Acélbikák ifi csapatában, majd a 2011-12-es idényben 6 mérkőzést játszott a MOL Ligában, valamint ott volt a Divízió 1/B-csoportos ifi VB-csapatunkban is. A következő szezonra a Ferencvároshoz igazolt, 38 meccset játszott a MOL Ligában, összesen hat pontot jegyzett, és részt vett az a Divízió 2/A-csoportos junior világbajnokságon, ahol ezüstérmet szerzett. A 2013-14-es idényben visszatért Dunába, végigjátszotta a soron lévő MOL és ERSTE Ligás szezonokat. 2018-19-ben 46 mérkőzésen lépett jégre, a termése 5 gól és 8 gólpassz volt. Összesen 284 felnőtt meccsel és 60 szerzett ponttal büszkélkedhet, tehát fiatal kora ellenére igencsak tapasztalt játékosnak számít. David Musial egykor volt dunaújvárosi edzőként nyilván jól ismeri Léránt René erényeit, de minden bizonnyal a megbízhatóság és a komoly MOL és ERSTE Ligás tapasztalat miatt tette le a hátvéd mellett a voksát.

A másik „új fiú”, Sándor Flórián szintén dunaújvárosi születésű, de alapvetően székesfehérvári játékosként vált ismertté. Az 1999-es születésű balkezes bekk igencsak „súlyos egyéniség”, 196 cm-es magasságához 100 kilós testsúly járul. A 2015-16-os szezonban mutatkozott be az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia ifi és junior együttesében, de játszott az osztrák korosztályos bajnokságokban is. A következő idényben főként a juniorban hokizott, de nyolc találkozón szerephez jutott a Fehérvár MOL Ligás csapatában is. A 2017-18-as idényben 22 találkozón kapott lehetőséget az ERSTE Ligában, 2018-19-ben pedig már 50 mérkőzésen lépett a jégre. Összesen 80 ERSTE és MOL Ligás meccset játszott, ezalatt 3 gólt és 10 gólpasszt jegyzett. A 2015-16-os szezonban mutatkozott be az magyar ifi válogatottban, a következő évtől jelen volt a junior világbajnokságokon is, kétszer az 1/B, egy alkalommal pedig az 1/A Divízióban. A 2016-17-es szezonban VB-aranyat szerzett, két évre rá bronzéremmel zárt, a legutóbbi két idényben pedig bajnok lett az osztrák junior bajnokságban (EBYSL). A szomszédok junior pontvadászatában összesen 78 alapszakasz és 19 playoff mérkőzést játszott, miközben 37 pontot gyűjtött össze. Az előzőekből kitűnik, hogy a mindössze 19 éves, fiatal játékos már komoly meccsrutinnal rendelkezik, az adottságai pedig egészen kiemelkedőnek nevezhetők. Bízunk abban, hogy Sándor Flórián az egyetemisták mezében is bizonyítja, hogy a jövő embereként tekinthetünk rá, aki számos szép debreceni siker kovácsa és várományosa lehet.

A DEAC szakmai stábja és menedzsmentje mindemellett úgy határozott, hogy a következő szezonra nem újítja meg két hátvéd, a finn Nico Vourijarvi és a debreceni születésű Erdei Zoltán, valamint az Erdélyből érkezett csatár, Márton Koppány szerződését. Elköszönt a klubtól a védő Hetényi Péter is. A DEAC köszönetét fejezi ki a sportolók odaadó munkájáért, amellyel hozzájárultak az előző szezon sikereinek eléréséhez. Ezúton kívánunk jó egészséget, valamint karrierjükhöz további sikereket.

Átigazolások 2019-2020

Maradók:

Hetényi Zoltán (G)

Vladislav Kuleshov (F)

Berta Ákos (F)

Dominik Novotny (F)

Jakub Izacky (F)

Érkezők:

Phil Kiss (D – UTE)

Léránt René (D – DAB)

Sándor Flórián (D – Fehérvári Titánok)

Távozók:

Márton Koppány (F)

Erdei Zoltán (D)

Nico Vourijarvi (D)

Hetényi Péter (D)

