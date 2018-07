Két új arc a Loki délutáni edzőmeccsén

A DVSC szombaton két edzőmérkőzést is játszik a Debreceni Labdarúgó Akadémián. Délelőtt fél tizenegytől a Balmazújváros együttese volt az ellenfél (2-2), míg 17.30-tól a Kisvárda lesz az ellenfél.

Információink szerint a délutáni találkozón két új arc is lehetőséget a Lokiban: egyikük a 33 éves Vasyl Kobin, aki posztja szerint jobbhátvéd, és – bár volt a Shakhtar Donyeck játékosa is – legutóbb Kazahsztánban játszott. Kobin tizenegyszer viselhette az ukrán válogatott mezét is.

A másik játékos az egyszeres szlovák válogatott, a 29 esztedős Erik Cikos, aki ugyancsak a védelem jobb oldalán érzi otthonosan magát. Cikos legutóbb a Szenice (FK Senica) futballistája volt.

A délutáni találkozót a DVSC a Kosicky – Cikos, Kinyik, Szatmári, Kobin – Bódi, Haris, Tőzsér, Varga – Takács, Könyves felállásban kezdi.

A Kisvárda elleni edzőmeccs az alábbi linken keresztül élőben követhető.

MSZ

VISSZA A KEZDŐOLDALRA