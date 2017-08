Két napig egymástól is tanulnak a Debreceni Egyetemen

Az előadók többsége a Debreceni Egyetem szaktekintélye, de az ország számos pontjáról, valamint az Amerikai Egyesült Államokból és Németországból is érkeztek résztvevők a Tüdőgyógyászati, Allergológiai és Immunológiai Megbetegedések Nemzetközi Alapítványa csütörtökön megnyitott kétnapos tudományos továbbképző fórumára. A kétévente megrendezett konferencia dr. Varga Imre és dr. Szilasi Mária köszöntője után hagyományosan a rendezvényt elindító dr. Szilágyi János emlékére alapított plakett átadásával folytatódott idén is.

Mint azt a dr. Varga Imre bejelentette, ezúttal az alapítvány kuratóriumának egyik alapító tagjára, dr. Gergely Judith senior oktatóra esett a választás. A díjazottról dr. Szentmiklóssy József készített laudációt. Ebből többek között kiderült, hogy a Debreceni Egyetemen még mai is aktív oktatóként tevékenykedő díjazott 1927-ben Szegeden született. Az orvostudományok és a Magyar Tudományos Akadémia doktora, professor emeritus. A szegedi egyetem gyógyszerészeti karán végzett és lett tanársegéd, a DOTE Gyógyszertani Intézetben 1954-ben kezdte szakmai, tudományos pályáját. Több mint másfél száz tudományos közleménye jelent meg hazai és nemzetközi szakfolyóiratokban. Több hazai és külföldi tudományos társaság – többek között a New York Academy of Sciences – tagja, számos szakmai kitüntetés tulajdonosa.

© Fotó: Molnár Péter

A továbbképző fórumon pályadíjakat is átadtak, idén ketten pályáztak, és megosztva kapták az első helyet: dr. Szegedi Márta a DE bioanyagtani és fogpótlástani tanszékének tanársegéde, illetve dr. Hajdú Krisztina a DE bőrgyógyászati tanszékének rezidense.

HBN-ÉP

