Két nap számadás Újfaluban

Október 12-13. között a Bihari Számadó Napokon 70 kiállító, köztük vállalkozások, szolgáltatók, egyesületek, testvérvárosok, szakképző intézetek mutatják meg portékájukat, szolgáltatásukat és képzésüket. A számadás hétvégéjén a hagyományos kulturális előadások mellett számos kísérőprogram, köztük véradás is lesz. A rendezvényt életre hívó két kamara, a kereskedelmi és iparkamara, valamint az agrárkamara díjait ezúttal is az ünnepélyes megnyitón adják át. A városban, illetve a térségben működő iskolák, szakiskolák már évek óta kiállítói a számadó napoknak. A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum idén is több tagintézményét mutatja be az expón.

– Kogyilláné Halics Szófia –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA