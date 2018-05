Két magyar aranyérem a tornászok Matolay-emlékversenyén

A magyar szövetség beszámolója szerint ugrásban az Európa-bajnoki bronzérmes Dévai Boglárka győzött 13,750 ponttal, talajon pedig az összetettben kontinensbajnoki ezüstérmes Kovács Zsófia nyakába került az aranyérem 13,000 ponttal.

Az eredményhirdetés után Dévai elmondta, volt egy kisebb sérülése, így nem tudta a teljes ugrását bemutatni.

“Nagyon örülök, hogy így is sikerült nyernem, már csak azért is, mert az elmúlt időszakban nagyon sokat összpontosítottam a tanulásra, ugyanis most érettségiztem, nyelvvizsgáztam és most fogok felvételizni is” – nyilatkozta a szombathelyi sportoló, aki hozzátette, amint lezajlanak a tanulmányi kötelezettségei, ismét teljes mértékben a tornára fókuszál majd, és készül az augusztusi, glasgow-i Európa-bajnokságra, ahol egy új ugrást is bemutat.

Kovács Zsófia – aki szombaton egyéni összetettben is nyert – úgy fogalmazott, nagyon jól sikerült számára a verseny, szinte minden gyakorlatával elégedett.

“Korláton új gyakorlatot mutattam be, gerendán kiegyensúlyozottan tornáztam, talajon a régi gyakorlatommal indultam, ugráson pedig egy leépített egészcsavart mutattam be. A fináléban azonban csak gerendán és talajon szerepeltem, mert vállfájdalom miatt a felemáskorlátot visszamondtuk” – nyilatkozta.

Mint kifejtette, a talaj kevésbé áll közel hozzá, éppen ezért nagyon elégedett a győzelemmel.

“Összességében elégedett vagyok, már elég régen versenyeztem, ez volt számomra az év első viadala. Már nagyon vártam, hogy elkezdődjön számomra is a szezon, a jövő héten folytatódnak a megmérettetések az eszéki világkupával” – mondta Kovács, a Dunaferr SE sportolója.

Draskóczy Imre, a női válogatott szövetségi kapitánya úgy értékelt, vegyes képet hozott a Matolay-emlékverseny. A szakvezető kiemelte Makra Noémit, aki majdnem két év után tért vissza, és felemáskorláton, illetve talajon is érmet szerzett.

“Böczögő Dorina visszatérésének szintén örülök, közel egy év kihagyás után kezdett újra tornázni, talajon szép szereplést láthattunk tőle. Kovács Zsófia főleg az egyéni összetett napján nyújtott minőségi teljesítményt” – mondta a szakvezető.

– MTI –

Eredmények, szerenkénti döntők

ugrás:

1. Dévai Boglárka (Szombathelyi SI) 13,750 pont

2. Sütő-Tuuha Ágnes (izlandi) és Péter Sára Eszter (Postás SE) 13.250

felemáskorlát:

1. Barbora Mokosova (szlovák) 13,400 pont

2. Makra Noémi (TC Békéscsaba) 12,000

3. Mette Hulgaard (dán) 11,500

gerenda:

1. Mokosova 13,300 pont

2. Kovács Zsófia (Dunaferr SE) 12,700

3. Radoslava Kalamarova (szlovák) 12,200

talaj:

1. Kovács Zs. 13,000 pont

2. Böczögő Dorina (MTK) 12,900

3. Makra 11,800

