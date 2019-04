Két madár és mázsányi hal pusztult el Polgáron

Molnár Tamás elmondta: a polgári ipari park mellett lévő halastavakhoz szokott kijárni fotózni, és eddig két alkalommal tapasztalt állatpusztulást. 2017-ben sirálytetemet, majd ebben az évben húsvét előtt egy nagykócsag- és egy szürkegém-tetemet látott. Ellenben ez utóbbi esetben mintegy egy mázsa döglött hal is úszott a víz felszínén, voltak a halak között 40-50 centiméteresek is. A haltetemek zömét a tó Tiszacsege felé eső kifolyója közelében észlelte, de az állóvíz többi részén is látott haltetemet. Az elpusztult madarakat lefotózta, a képeket eljuttatta Hortobágyi Madárkórháznak.

A Hortobágyi Madárkórház illetékesség híján a madárpusztulásról értesítette a megyei kormányhivatalt.

– Vaklárma, semmiféle tömeges madárpusztulás nem történt az egyébként zárt tavon – fogalmazott megkeresésünkre Tóth József, Polgár első embere. Hozzátette, hogy a hétfő délelőtti városvezetői ülésükön is téma volt az interneten megjelent fals információ. – A képek nem azonos időpontban és nem azonos helyen készültek. A mezőőrök voltak kint a területen, nem tapasztaltak madárpusztulást. Halpusztulást viszont igen, mégpedig a madarak etetésére szánt értéktelen, úgynevezett fehér halak, köztük busa is, pusztult lokálisan. Ennek a mértéke azonban nem tér el az egyébként olykor előfordulótól – fűzte hozzá Tóth József.

A hivatal sajtósához eljuttattuk a kérdéseinket a madár- és halpusztulásról. Érdeklődtünk egyebek mellett, hogy az ügyben indult-e már vizsgálat, és ha igen, akkor az hol tart. Ezzel egyidőben a Hortobágyi Nemzeti Parkot is megkerestül a hal- és madárpusztulás miatt. Onnan délutánra ígérték, hogy beszélhetünk az illetékessel.

HBN

