Két lokista a válogatott keretekben

– Nagyon örülök, hogy a két keret is együtt lehet szeptember végén, köszönöm a lehetőséget a szövetségnek és a kluboknak – mondta el a kézilabdaszövetség honlapjának a kapitány.

– A B-csapat közös felkészülése is nagyon fontos, hiszen így tudunk lehetőséget adni azoknak a 18-23 éves játékosoknak, akik vagy az A-keretből éppen, hogy csak kiszorultak, vagy még nem elég érettek a kerettagságra, de érdemes figyelemmel követni a fejlődésüket. A junior világbajnok csapat tagjai közül többen is a második együttes tagjai, de fontos tudni, hogy a tehetség még nem jelent sikert felnőtt szinten, sokat kell dolgozniuk és érniük ahhoz, hogy a felnőttek között is felvegyék a lépést a legjobbak ellen is, de ehhez a mostani közös munka is hozzájárulhat. Szeretnék minél több játékost megnézni, hogy lássam, mennyire motiváltak, mennyire készek a közös munkára és a fejlődésre. Az A- és B-kerettel folytatjuk az eddigi munkát, hiszen az Európa-bajnokság előtti kerethirdetést megelőzően most tudunk utoljára együtt lenni. Munkával teli és érdekes edzőtábornak nézünk elébe, amelynek végén kétszer találkozunk egy erős válogatottal, Montenegró együttesével, természetesen a játékosok közül is minél többnek lehetőséget szeretnék adni. Mindkét keret nyitott, mindenki bizonyíthatja, hogy helye van a legjobbak között. Minden játékos meghívót kapott, aki jelenleg teljesen egészséges, és akivel számolhatunk az Európa-bajnokság kapcsán, egyedül Bódi Bernadett az, aki fizikailag rendkívül megterhelő szezon után van, és fontos, hogy feltöltődjön, így ő ezúttal klubjában dolgozik majd a válogatott hét alatt – ismertette a szakember.

HBN

A magyar női válogatott kerete:

Kapusok: Bíró Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Horváth-Pásztor Bettina (Kisvárda Master Good SE), Kiss Éva (Győri Audi ETO)

Jobbszélsők: Faluvégi Dorottya (FTC-Rail Cargo Hungaria), Lukács Viktória (FTC-Rail Cargo Hungaria), Orbán Adrienn (Kisvárda Master Good SE)

Jobbátlövők: Hornyák Dóra (FTC-Rail Cargo Hungaria), Kiss Nikolett (Érd), KOVÁCS ANNA (DVSC Schaeffler), Szekerczés Luca (Dunaújvárosi KKA)

Irányítók: Kovacsics Anikó (FTC-Rail Cargo Hungaria), Pálos-Bognár Barbara (Moyra-Budaörs), Szalai Babett (Dunaújvárosi KKA), Tóth Gabriella (Érd)

Beállók: Cifra Anita (Dunaújvárosi KKA), Elghaoui Asma (Siófok KC), Kisfaludy Anett (Érd)

Balátlövő: Háfra Noémi (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Balszélsők: Pelczéder Orsolya (Alba Fehérvár KC), Schatzl Nadine (FTC-Rail Cargo Hungaria)

A B-válogatott kerete:

Kapusok: Csapó Kyra (Dunaújvárosi KKA), Suba Sára (GVM Europe-Vác)

Jobbszélsők: Dávid-Azari Fruzsina (Moyra-Budaörs), Grosch Vivien (Dunaújvárosi KKA)

Jobbátlövők: Karnik Szabina (MTK Budapest), Klujber Katrin (Dunaújvárosi KKA), Planéta Szimonetta (Chambray Touraine, Francia)

Irányítók: Lakatos Rita (ByaSEn Trondheim, Norvég), Tóth Eszter (MTK Budapest)

Beállók: TÓVIZI PETRA (DVSC Schaeffler), Pásztor Noémi (Moyra-Budaörs), Sirián Szederke (Dunaújvárosi KKA)

Balátlövők: Gerháth Fanni (Moyra-Budaörs), Termány Rita (MTK Budapest), Walfisch Mercédesz (Eubility Group Békéscsaba)

Balszélsők: Hársfalvi Júlia (Tusies Metzingen, német), Kazai Anita (Dunaújvárosi KKA), Márton Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria)

