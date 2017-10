Két listán is előkelő helyet foglal a Debreceni Egyetem

A Center for World University Rankings (CWUR) október 16-án hozta nyilvánosságra idei egyetemi rangsorát. A Debreceni Egyetem idén is a legjobb magyar vidéki felsőoktatási intézmény, amely a lista 694. helyét foglalja el, míg az Eötvös Loránd Tudományegyetem az 515., a Semmelweis Egyetem a 611. A szabadalmak száma (Patents) szerinti mutató alapján a Debreceni Egyetem második a magyar egyetemek között, csakúgy, mint az idézési arány (Citations) tekintetében.

A CWUR nyolc szempont szerint rangsorolja az egyetemeket: az oktatás minősége (25%), a végzett hallgatók elhelyezkedése (25%), az oktatók kiválósága (25%), a publikációk száma (5%), a nagy tekintélyű folyóiratokban publikált tudományos közlemények befolyásának nagysága (5%), az idézési arány (5%), a h-index alapján mért széleskörű hatás (5%), valamint a szabadalmak száma (5%) alapján.

1. Harvard University Egyesült Államok

2. Stanford University Egyesült Államok

3. Massachusetts Institute of Technology Egyesült Államok

4. University of Cambridge Egyesült Királyság

5. University of Oxford Egyesült Királyság

515. Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország

611. Semmelweis Egyetem

694. Debreceni Egyetem

762. Szegedi Tudományegyetem

885. Pécsi Tudományegyetem

898. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

CWUR 2017

Magyar egyetemek a CWUR listán

Quacquarelli Symonds University Rankings

A Quacquarelli Symonds (QS) a feltörekvő európai és közép-ázsiai országok egyetemeit állította sorrendbe Emerging Europe and Central Asia néven. A világranglistával ellentétben a szűkebb rangsor objektívebben tükrözi a fejlődő országok egyetemeinek színvonalát, hiszen ebben az összesítésben nem szerepelnek sem amerikai, sem pedig angol intézmények. A most közzétett listán húsz országból több mint háromszáz egyetem mutatóit mérték össze, közülük rangsorolták az első 250-et. Magyarországról nyolc egyetem került be a rangsorba. Az első negyven között négy magyar egyetemet találunk: a Szegedi Tudományegyetem összesítésben a 27., a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a 28., az Eötvös Loránd Tudományegyetem a 30., a Debreceni Egyetem pedig a 35. helyet szerezte meg.

A sorrend kialakításakor 9 tényezőt súlyoznak a lista készítői: az akadémiai tekintély 30%, a munkaadói elismertség 20%, a kar/hallgató arány 15%, a karra eső publikációk száma és a webes megjelenések 10-10%, a PhD-fokozattal rendelkezők száma és a publikációk idézettsége 5-5%, a külföldi oktatók és a külföldi hallgatók aránya pedig 2,5-2,5% súllyal esik a latba.

1. Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetem Oroszország

2. Novoszibirszki Állami Egyetem Oroszország

3. Tartui Egyetem Észtország

4. Szentpétervári Állami Egyetem Oroszország

5. Prágai Károly Egyetem Csehország

6. Varsói Egyetem Lengyelország

27. Szegedi Tudományegyetem Magyarország

28. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

30. Eötvös Loránd Tudományegyetem

35. Debreceni Egyetem

45. Budapesti Corvinus Egyetem

63. Pécsi Tudományegyetem

110. Miskolci Egyetem

201-250. Nyugat-Magyarországi Egyetem

Rangsor 2018

Debreceni Egyetem 2018

