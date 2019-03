Két keréken, csak ésszel!

A jó idő megérkezésével együtt három súlyos kimenetelű motoros baleset is történt egyetlen hét alatt Hajdú-Biharban. Hétfőn reggel Debrecenben, a Kishegyesi út és a Szotyori utca sarkon ütközött össze egy személyautó egy motoros lánnyal, majd egy traktor és egy motoros karambolozott a Debrecent Balmazújvárossal összekötő úton szerda délután. Végül pénteken Hajdúszoboszlón, a Dózsa György utca és a Nád­udvari út kereszteződésében történt hasonló eset. A jelek szerint sokan elővették a garázsból, pincéből a télire leállított motort és ugyanúgy közlekednek, mintha nem hagytak volna ki a tél miatt 4-5 hónapot.

Átvizsgálás

– A motort tavasszal nemcsak elő kell venni, hanem fel is kell készíteni a közúti forgalomra – jelentette ki ezzel kapcsolatos kérdésünkre Szabó József, a Közlekedés Biztonságáért Alapítvány kuratóriumi elnöke. Elmondta: érdemes megvizsgálni a biztonságot szolgáló lámpákat, ellenőrizni az egymástól független két fékrendszert. Csak ezután szabad a járgányt beindítani. A műszaki átvizsgálást szerinte szakemberre kellene bízni. Ezt segítendő március 30-án motoros felkészítőt tartanak Debrecenben, a Bartók Béla úti KRESZ tanpályán, a műszaki bázison.

Harmadik „kerék” a sisakban

Szabó József úgy vélte, hogy ezután következhet a motorosok elméleti felkészülése az új szezonra. – A motornak csak két kereke van, a harmadik keréknek a sisakban, a fejben kell lennie. Az egyensúlyérzék, a logikai készség, a forgalom figyelése mind az agyban történik. A „sisak belsejét” ki kell tölteni értelemmel, közlekedéskultúrával, KRESZ- és jogszabály­ismerettel. Ezeket érdemes feleleveníteni – fogalmazott. Hangsúlyozta, mielőtt fel­ülünk a motorra, érdemes fejben megtervezni az útvonalat, átgondolni, hogy milyen akadályokba ütközhetünk, hol lehetnek veszélyes helyzetek út közben.

Trenírozni az egyensúlyérzéket

Ezt megkönnyítendő az áprilisi hétvégeken, különböző helyszíneken, zárt pályákon folytatják majd a szombaton kezdődő motoros felkészítőket. Olyan, a forgalomban is nehéz feladatokat oldanak meg ezek keretében, mint például egy jobbra kanyarodó motorral elsőbbségadása a kerékpárúton közlekedő biciklisnek, gyalogosnak. – Ilyenkor nem elég, hogy kanyarban kell megállni és elindulni, a motor súlyát is meg kell tartani, mely 2 és 5 mázsa között mozog. Ehhez nemcsak erő, hanem jó egyensúlyérzék is kell, amit 4-5 hónapos kihagyás után muszáj trenírozni – ismertette a szakember.

OCs

A naggyal kezdik

Suba István rendőrszázados, a Hajdú-Bihar Megyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára azzal egészítette ki az elhangzottakat, hogy a tavasz az autósoktól is nagyobb odafigyelést követel, hiszen motorosokkal télen csak elvétve lehetett találkozni az utakon. Ráadásul a motorosok (főleg aszfaltszürke vagy fekete ruhában) messziről nehezebben észrevehetőek, és még ha be is tartják a sebességhatárokat, a forgalom többi résztvevőjéhez képest jobban gyorsulnak járműveikkel.

Szabó József, a Közlekedés Biztonságáért Alapítvány kuratóriumi elnöke hozzátette: az is probléma, hogy miután az emberek jelentős részének több pénze van mostanában, mint korábban, nem elektromos vagy kismotort vásárolnak, hanem egyből olyan nagy motorokat vesznek, amiket nem tudnak „megülni”, megfelelően vezetni.

