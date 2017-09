Két iskola újul meg jövőre Debrecenben

Még alig kezdődött meg az idei, a Debreceni Szakképzési Centrumban (DSZC) már a következő tanévet tervezik. A DSZC keretein belül jövőre 43 szakgimnáziumi, és 24 szakközépiskolai szakmában – 71 osztályban – összesen 2184 hely várja az érdeklődőket. Teljes átalakuláson esik át két tagintézmény: a Könnyűipari jövő szeptembertől már DSZC Kreatív Szolgáltatások Modell Divatiskolája Pedagógiai és Nyomdaipari Szakképző Iskolája néven várja a tanulókat. A Kreatív új lehetőségeket kínál azoknak, akik a szépségipar, a divat területén akarnak kibontakozni, de lehetőség lesz a nyomdaipar és a pedagógiai ismeretek elsajátítására is. A Povolny helyét a DSZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskolája veszi át, és mint az a névből is kitűnik, az új iskola elsősorban az építőipar megismerésére vágyókat várja.

– Azt tapasztaljuk, hogy az építőipar területén nagyon kevés szakember van, mivel a fiatalok azt a nehéz, fárasztó munkával azonosítják – mondta Tirpák Zsolt, a DSZC főigazgatója. – Épp ezért a Povolny eszközeit megújítjuk, hogy a diákok belépve azt lássák, az építőipar modern, és nagy lehetőségek vannak benne. A Könnyűiparival kapcsolatban be kellett látni, hogy mára a könnyűipar jelentősége lecsökkent, így elérkezettnek láttuk az időt, hogy új profilt adjunk az iskolának, ami névben és tartalomban is megmutatkozik majd. Itt mostantól a szakgimnáziumi képzés fog erősödni, emellett azt szeretnénk, hogy a jövőben a kreativitás, a divat, és a szépség­ipar kerüljön középpontba. A 2018/2019-es tanévben is húsz hiányszakmát oktatunk, ebből 5 szakgimnáziumi, 15 pedig szakközépiskolai szintet képvisel. Érdemes lesz hiányszakmát választani, mert ezekkel a jól tanulók havi 60-70 ezer forintot is megkereshetnek.

HBN–MSz

VISSZA A KEZDŐOLDALRA