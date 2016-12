Két hétvégén át rúgták a bőrt Debrecenben

És akkor át is adnánk a szót Hegedüs Tamásnak a DHSE Olasz Focisulitól:

A téli utánpótlás tornáink történetének legnagyobb rendezvényén vagyunk túl. A 2 hétvégén összesen 264 csapat vett részt 17 kategóriában.

A debreceni nemzetközi tornán Lengyel, Ukrán, Szerb, Román, Szlovák csapatok mellett több NBI-es klub csoportjai is szerepeltek, valamint a megye több up. csapata is képviseltette magát. Közel 3000 gyermek szerepelt e nagyszabású rendezvényen. Voltak olyan korosztályok, melyekben mindkét hétvégére meg kellett szervezni a versenyt.

E torna immár Európában is a legnagyobb rendezvények között tartják számon, 691 mérkőzést játszottak a 4 nap alatt 10 sportcsarnokban. A sok csapat miatt nem csak a legjobbakat díjazták a szervezők, de külön versenyeztek újabb tornán azok a csapatok, akiknek a selejtezők nem a legjobban sikerültek. De minden gyermek emlékérem ajándékkal távozhatott, függetlenül csapatuk helyezésétől.

Érdekez kezdeményezés volt, hogy a legkisebb korosztályban a szülőket megkértük, ne kiabáljanak, ne hangoskodjanak, ne keltsenek nagy hangzavart, mivel a kicsik az első nemzetközi tornájukon vesznek részt. Azaz csak tapssal jutalmazhatták a szép megoldásaikat. Mindenki partner volt e kérésben. A 2010-es korosztályban ezért nem is hirdettünk eredményt, mindenki győztes volt.

A debreceniek összeségében szépen szerepeltek, pl. a rendező DHSE Olasz focisuli sportolói 4 korosztályban lettek győztesek, a DLA 6 korosztályban, és összesen 19 érmet szereztek e 2 klub sportlói.

A döntőkre lassan kicsinek bizonyul a Hódos sportcsarnok, olyan sokat voltak kíváncsiak a zárómérkőzésekre. A debreceni helyszínek igen kedveltek, hiszen a Hódos, az Oláh, G , az Egyetemi, az Agrár, a G4 sportcsarnokok, és a Tóth Á, a Beregszászi, a Gépipari, a Kazinczy, a Hunyadi tornacsarnokok kitűnő helyszínnek voltak.

