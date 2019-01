Két felkészülési meccs vár a Lokira szombaton

A DVSC sikerrel vette az idei első mérkőzést, hiszen múlt szombaton 4–1-re nyert a szlovák élvonalban szereplő Nagymihály ellen. Hétvégén újabb felkészülési találkozó lesz Pallagon, ráadásul kettő is: 11 órától a Balmazújváros, 13 órától pedig a Budaörs ellen lép pályára a piros-fehér együttes. Mindkét összecsapás zárt kapus lesz, ám streamen keresztül élőben követhetik majd az eseményeket a szurkolók – számolt be róla a klub honlapja, ahol azt is közölték, hogy hétfőn és kedden két-két edzést tart majd az akadémián a szakmai stáb, a többi napon egy foglalkozás lesz.

A Lokival kapcsolatos hír még, Kovács Péter, Zsóri Dániel és Ujvárosi Ádám után újabb fiatal játékossal hosszabbított a klub: Nikitscher Tamás 2021. december 31-ig írt alá.

A 19 éves középpályás 2017 januárjában érkezett Zalaegerszegről a Debreceni Labdarúgó Akadémiára. Az idei szezon őszén a második csapatban szerepelt, 16 mérkőzésen lépett pályára, és 4 gólt is szerzett. A Teskánd elleni Magyar Kupa-találkozón a felnőtt csapatban is bemutatkozott. Jó teljesítményének köszönhetően a téli felkészülést már a DVSC első keretével kezdte meg, a mai napon pedig a klub szerződést hosszabbított vele.

HBN

