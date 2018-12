Két embert is megszúrt az ittas férfi a vád szerint

A bíróság a vádlottat bűnösnek mondta ki különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletében. Ezért őt 12 év 6 hónap fegyházbüntetésre ítélte és 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra.

A törvényszék ítéleti tényállása szerint a sértett megszakításokkal 13 éve élt élettársi kapcsolatban a vádlottal. Egyre rosszabb anyagi körülmények közé kerültek, 2015-ben gyermekeik felügyeleti jogát is elvesztették, a férfi pedig egyre többet ivott. Gy.J. ittas állapotban többször is bántalmazta az asszonyt, aki 2013-ban feljelentést is tett, a vádlottat emiatt 2 év börtönbüntetésre ítélte a bíróság. Gy.J. 2016 szeptemberében szabadult, és azonnal felvette a kapcsolatot az asszonnyal. Mivel a nő családja nem nézte jó szemmel a vádlott viselkedését, nem maradhattak a rokonoknál, hajléktalanok lettek a nő édesanyjával együtt. A vádlott és a sértettek napközben főként a debreceni Nagyállomás környékén tartózkodtak, az éjszakákat pedig egy lakatlan házban töltötték.

A közleményből kiderül a vádlott 2017. február 23-án a két sértett és rokonaik társaságában egy születésnapot ünnepelt. Mindannyian ittak, a vádlott enyhén ittas állapotba került. Gy.J. mindvégig feszült volt, élettársába többször belekötött. A vádlott az alkohol mellett gyógyszert és kábítószert is fogyasztott. A nő szóvá tette, hogy a vádlott ilyen szerrel él, a vitába a nő édesanyja is bekapcsolódott. Gy.J. és a két nő este 10 után indultak el éjjeli szállásukra. A lakatlan házban egy kisebb nézeteltérés után úgy tűnt, elcsendesedik a vita, amikor a vádlott hirtelen állon rúgta élettársa édesanyját, ami miatt ismét veszekedés kezdődött a vádlott és a sértettek között. A férfi a zsebéből előrántott egy 11,5 centiméter pengehosszúságú kést, amivel élettársát több alkalommal megszúrta. Ezután az idősebb asszonyt is többször megsebesítette, majd kiugrott az ablakon. Kis idő elteltével visszatért és ismét többször megszúrta a még sokkos állapotban lévő sértetteket. Az újabb szurkálást követően bántalmazás úgy ért véget, hogy a kés pengéje beletört az élettárs hátába. A vádlott végleg elhagyta a házat, a két sérült asszony kimászott az ablakon. A vádlott élettársának sikerült az út széléig elmásznia, ahol egy arra járó autós vette észre.

A bíróság a büntetés kiszabásakor súlyosító körülményként értékelte, hogy a vádlott ugyanazon és közeli hozzátartozó sértett sérelmére, visszaesőként, ittas és bódult állapotban, feltételes szabadság hatálya alatt követte el a cselekményt, valamint a személy elleni erőszakos bűncselekmények elszaporodottságát.

Enyhítő körülményként vette figyelembe a bíróság a vádlott beismerő vallomását, a sértettek megbocsátását, továbbá azt, hogy a cselekmény kísérleti szakban maradt.

A Debreceni Törvényszék ítélete nem jogerős, az ügyész súlyosításért, a vádlott enyhítés, a védő téves minősítés és enyhítés végett jelentett be fellebbezést.

