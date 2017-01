A Kun István és Szilágyi Sándor edzők által vezetett együttes pénteken 18 órától a román másodosztályban szereplő Csíkszeredával csap össze, másnap 11-től pedig a Székelyudvarhelyi FK csapatával küzd meg. A 16 fős honi válogatott keretében több megyénkbeli futsalos is helyet kapott. A Debreceni Sportcentrum-Sportiskola színeiben játszó Tóth Attila, Szabó Péter és Somogyi István is ott van az utazók között, ahogyan a DEAC-os Bun Roland, valamint Szentes-Bíró Tamás is.

HBN

