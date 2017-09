Két ablaküveg közé szorulva, a saját ürüléke felett kötött ki egy lány az első randin

Az eset az angliai Bristol városában történt. A két fiatal Tinderen ismerkedett össze, és az első randevút egy romantikus vacsora keretében ejtették meg, aztán felmentek a srác lakására filmet nézni. A lánynak azonban “nagy dolga” akadt, ezért félrevonult a fürdőszobába, amelyről akkor még nem hitte, mekkora baklövéssorozat helyszíne lesz.

Miután rájött, hogy eldugította a WC-t, és képtelen azt lehúzni, iszonyúan bepánikolt, nem csoda, hiszen ez már önmagában rettentően kellemetlen. Ám ekkor olyat tett, amivel még mélyebbre süllyedt a slamasztikában: gondolta becsomagolja a “végterméket” és kidobja az ablakon, így megúszhatja a nagyon kínos helyzetet. Érdekes ötlet, de lássuk be, még működőképes is lett volna, ha az a bizonyos csomag valóban kiesik, és nem szorul be két üveglap közé. Természetesen az utóbbi történt, amely még nagyobb riadalomhoz vezetett.

Ekkor már kénytelen volt bevallani partnerének, hogy mi történt. A 24 éves, Liam Smyth névre hallgató fiatalember nagyon segítőkésznek mutatkozott, mondhatni úriemberként viselkedett, és megpróbálta a lányt az ablakréshez emelni, hogy aztán kipecázhassa az ürüléket. Még ebben is van némi logika, hiszen a tornászlány hajlékony, edzett alkatánál fogva könnyen be tudott nyúlni az üveglapok közé. A katasztrófa azonban itt ütött csak be igazán, a hölgy ugyanis beszorult a szűk résbe, és többé már nem tudott onnan kijönni. A totális patthelyzeten végül a tűzoltók segítettek, akiknek sikerült kiemelniük a lányt a szorult helyzetből.

Fotó: Liam Smyth © Fotó: Liam Smyth

Liam a történtek után leginkább a tűzoltók által megsemmisített ablak miatt aggódott, mint mondta, a főbérlője bizonyára “meg fogja ölni”. A történtek nem szegték kedvét a lánnyal kapcsolatban, akivel a finoman szólva is extrém eset után még találkoztak.

Helyes lány. Nem vagyok benne biztos, hogy mi fog ezután történni, most nagyon elfoglalt vagyok a szakdolgozatom miatt, de mindenképp szeretném újralátni.”

– Daily Mail –

