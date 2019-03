Készüljünk okosan az iskolakezdésre

Az a nehéz iskolatáska

Az egyik legfontosabb dolog egy iskolába induló gyermek életében. Hiszen nagyon sok dolog függ attól, hogy milyen is ez az iskolatáska. A kialakítása, színe, mintája, mind-mind fontos és kihagyhatatlan szempont a gyermek szemszögéből. Bár az első kérdés inkább a szülők számára meghatározó, vagyis hogy milyen a kialakítása, hiszen mindenki olyat szeretne a gyermekének, ami egészséges, és nem okoz gerincferdülést. Az ergonomikus hátitáskák a mai napig nem tartoznak az olcsó kategóriába, így egy-egy darabért 15-30.000 forintot is elkérhetnek.

Jó hír, hogy a Mindenki Áruháza kínálatában már 9990 forinttól is megtalálhatjuk őket számos kedves mintával. Ezzel pedig a gyermek számára fontos 2 pont is kielégítésre kerül, mivel egy színes és vagány darabot tudhat magáénak. A gyerekek választhatnak kedvenc filmjük szereplőivel, kisállatukkal vagy foci csapatukkal ellátott darabokat.

A szülők számára fontos a minőség, így az említett áruházban olyan márkák táskái közül választhatnak csemetéik számára, mint például a Herlitz, Belmil, Ars Una, Gabol, Cool Pack, és még sok más. Éppen ezért ne csak a hiperekben nézelődjünk, hanem a neten is járjunk nyitott szemmel, mert igazi kincseket is megcsíphetünk potom áron.

Tolltartó, te rejtélyes

A tolltartó kérdésköre már önmagában sem egyszerű, mivel általában elvárás, hogy harmonizáljon az iskolatáskával, ami nem feltétlenül a leggazdaságosabb és leghatékonyabb módja a vásárlásnak. Az előbbi tanácsunk most is érvényes, hiszen míg a boltban akár 4-7000 forintot is elkérhetnek egy divatos darabért, addig hasonlókat találhatunk az interneten néhány jó hírű és megbízható webáruházban.

A mindenkiaruhaza.hu oldalon például egy Lizzy Card vagy Ars Una tolltartót már akciósan, 1490 forintért is megcsíphetünk, ami azért jelentős árkülönbség a hiperekhez képest. Sőt, számos variáció közül is választhatunk, mint amilyenek a kihajtható, emeletes vagy épp henger alakú, vagyis más néven bedobálós darabok.

A füzetnek fontos a mintája

A gyermekek már csak olyanok, hogy sokkal szívesebben dolgoznak olyan füzetben, amit a kedvencük képe vagy valami kedves állat díszít. Mivel a ceruzák után ebből kell a legtöbb egy kisiskolásnak, így fontos, hogy amit veszünk, jó áron is legyen.

Nem baj, ha egy mintás füzetet már beszerezhetünk egy sima, natúr füzet áráért, hiszen annyival többet vehetünk belőle ugyanazon pénzért. Ezért sem szabad félni a netes vásárlásoktól, mivel sokkal jobb akciókat találhatunk a neten, mintha csak a boltokat járjuk. Arról pedig még nem is szóltunk, hogy nem kell utánajárni, nincs utazási költség és nem mellesleg 24.000 forint feletti vásárlás esetén ingyenesen házhoz is szállítanak országszerte. Kell ennél több megtakarítás?

Ha pedig netán nem tetszik a megrendelt termék, vagy nem egészen olyan, mint amire számítottunk, akkor 14 napon belül minden indoklás nélkül elállhatunk a vásárlástól, ami szintén csak a netes vásárlás pozitívuma.

