Készüljön együtt a nyári forma! Nyakunkon a bikiniszezon!

A nyár közeledtével egyre többen elgondolkodnak azon, hogy le kellene dobni magukról néhány felesleges kilót. A testmozgásnak számos jótékony hatása ismert, de amikor a strandszezon nagy léptekkel tart felénk, akkor a sportnak nem az egészségünkre gyakorolt hatása jut először az eszünkbe.

Sokszor halljuk azt, hogy az önbizalom belülről fakad, de azért az egy nagy megerősítés, ha jól érezzük magunkat a bőrünkben. Még nem késő belekezdeni testünk formálásába, hiszen számtalan olyan gyakorlat létezik, amelyek nagy segítséget nyújthatnak a kívánt eredmény eléréséhez. Az alábbi cikkel szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét arra, hogy a testmozgás nemcsak egészséges, hanem látványos eredményeket tudunk vele elérni.

A következőkben három fiatal lány mutat be nekünk pár olyan erősítő gyakorlatot, amelyek bizonyára sokak számára hasznos elfoglaltság lehet. Megtudhatjuk, hogy a Total Bodyform tréningeken milyen izomcsoportokat mozgathatunk meg, megismerhetjük a TRX funkcionális eszközt és a SpinRacing kardió sportot.

Javuló állóképesség

Rigó Karolinának a Total ­Bodyform már évek óta az élete része. Nem koreografált, kezdők számára is követhető mozgásformáról van szó. Intervall jellegű, leginkább saját testsúlyos tréning, ahol az állóképesség növelése, tartásjavítás, prevenció és a gyakorlatok szabályos végrehajtása a fő szempontok.

Karolina olyan gyakorlatokat végez, melyek teljes mértékben átmozgatják a testet | Fotó: Archív

– Az alapos bemelegítést általában egy dinamikusabb pulzusemelő blokk követi, melynek felépítése minden alakommal más. Ezután következik egy kevésbé intenzív, inkább erősítőbb jellegű szakasz, mely minden alkalommal más izomcsoportot céloz meg. Befejezésként nyújtással zárulnak az edzések. Ez a tréning teljes mértékben átmozgatja a testet. Az órákon a legproblémásabbnak nevezett területek izomcsoportjaira fókuszálunk. Nevezetesen a láb izmait, farizmokat, valamint az úgynevezett „core”, vagyis a törzs izmait emelném ki. A Total Bodyform mozgást űzők állóképessége jelentősen javulhat. Idővel a testtartásukon, a különböző statikus gyakorlatok kivitelezése során észrevehetők a változások. Egyre jobban látható az izmok tónusossága és akár a fogyás is, ami a legtöbb ember célja is egyben. Aki fejlődni szeretne, annak minimum heti két alkalommal mozgásban kell tartania magát. Mindenképp ajánlom az életmódbeli változtatásokat, ha szeretnénk céljainkat elérni, de nem a fitnesz versenyzők szigorú diétájára gondolok. Minden ember más, szerintem a megfelelő étrend is valamelyest egyénre szabott. Ajánlom kezdőknek, haladóknak, időseknek és fiataloknak egyaránt – ismertette a Total Bodyform főbb jellemzőit Karolina.

A stabilizáló izmok dolgoznak

Mester Petra szerint a TRX edzésforma nagyon sokoldalú, növelhető vele az erő, az állóképesség, a koordináció, a hajlékonyság, valamint a „core” izmok stabilizálására is alkalmas. Mindemellett nagyszerű alakformáló, szép és szálkás izomzatot lehet vele elérni.

– Teljes testtel végzett ellenállásos mozgásról beszélünk, a TRX egy funkcionális eszköz, ami könnyen hordozható heveder-rendszer, amely mobil edzőteremként is használható. Ellenállásként a saját testsúlyt használja, ezért is tudod magadnak szabályozni, hogy az adott gyakorlat mennyire legyen nehéz. Így minden korosztály saját erőnlétnek megfelelően tudja használni. Egyszerre fejleszti a hajlékonyságot, az egyensúlyérzéket és a törzsizmok stabilitását is, erre egyaránt szükség van a mindennapi életben és a sportpályán. Számomra nagyon pozitív, hogy a stabilizáló izmok mindig dolgoznak a TRX edzés közben. Az eszközt bárhova magammal tudom vinni, akár még nyaraláskor is. Izomláncok erősítését teszi lehetővé, a teljes testünket meg tudjuk vele dolgoztatni. Minden gyakorlat során aktiválja a hasüreget körülvevő izomzatot, ennek megerősítése különösen fontos az ülőmunkát végző embereknek. Ha a TRX mellett mást nem sportol az illető, akkor hetente minimum három alkalommal ajánlott ez a mozgásforma. Minden sport mellett nagyon fontos az egészséges életmód és a megfelelő táplálkozás, hogy a kívánt célt elérjük. Kortól, nemtől és fittségi szinttől függetlenül ajánlom, az élsportolóktól kezdve az idősebb korosztálynak és a hobbi sportolóknak is – hívta fel a figyelmet Petra, aki bevallása szerint a TRX funkcionális edzés igazi szerelmese.



A TRX Petrának már évek óta az élete része | Fotó: Archív

Bajusz Boglárka úgy véli, hogy a SpinRacing olyan sport, ami nőknek és férfiaknak is szuper választás lehet. Speciális szobakerékpárokon lehet tekerni, amin változtatható az ellenállás, ezzel imitálva a sík terepen vagy a hegyvidéken való tekerést. – Zenére, szinkronban dolgozunk, ez segíti a remek hangulat és kikapcsolódás elérését. A teljes testünket átmozgatjuk, az órán változatos feladatokat végzünk, például kiállások, karhajlítások. A sporttal először hobbiként találkoztam, majd időszakosan mindig visszatért az életembe. Sokan hallottak már a Spinningről, SpinRacingről, azonban csak kevesen tudják a különbséget.

A fogyás nem álom

A Spinning az országúti kerékpározást hozza be a terembe, így ott a tekerés mellett csak az ellenállás változtatása és a kiállások jelennek meg. A SpinRacing alapját is ez képzi, azonban a Racingnek az a szépsége, hogy total-body training, tehát az egész testünket, minden fő izomcsoportot átmozgatunk. Maga a tekerés megmozgatja a lábunk izmait, a combot, megdolgoztatja a vádlit, emellett formás farizmot eredményez. A tekerést kiállásokkal színesítjük, majd mellé teszünk be karhajlításokat, alkartámaszos tekeréseket, illetve külön felsőtest gyakorlatokat is. A SpinRacinget a kardió edzések közé soroljuk. Jót tesz a szívünknek, növeli a tüdőkapacitást, hatására csökken a nyugalmi pulzusszám.

Boglárka nemtől és kortól függetlenül mindenkinek ajánlja a SpinRacinget | Fotó: Archív

Rövid időn belül azt tapasztalhatjuk, hogy az állóképességünk javulni kezd. Remek választás lehet azoknak, akik szeretnének testsúlycsökkenést elérni. Erősítésnek is megfelel, azonban nem kell megijedni, nem leszünk tőle „túl izmosak”, de testünk izomzata tónusosabbá válik – hangsúlyozta Boglárka, aki nemtől és kortól függetlenül mindenkinek ajánlja az imént említett mozgást.

Látványos eredmények

Természetesen mindenki maga dönti el, hogy hozzá milyen sport illik, melyik az a mozgásforma, amelyik számára a legszimpatikusabb.

Azonban egyben biztosak lehetünk, mindhárom lány olyan mozgást végez, amelyek rendszeres gyakorlásával látványos eredményeket lehet elérni. Eljött az ideje annak, hogy a könnyed ruhákat magunkra öltsük, kitűzzük a céljainkat, és kitartóan meneteljünk előre, hiszen a nyár vészesen közeledik.

– Nagy Emese –

