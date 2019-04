Debrecen három éve foglalkozik behatóan a smart city megoldásokkal, a legtöbb projekt a közlekedés terén van, de fókuszterület a digitális írástudás, az energetika, illetve a társadalmasítás – mondta el Mátyus László, az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Smart City szakértője a Világgazdaság konferenciáján. A digitális írástudásra azért is van szükség, mert nincs okos város okos lakosság nélkül, szükség van egy befogadó közegre, amely használni is tudja a megoldásokat – hangzott el.

A városban erős a gazdaságfejlesztés, nagy beruházások vannak folyamatban, így ha nem foglalkoznak kiemelten az okos megoldásokkal, az néhány éven belül nagy gondot okozhat”

– idézte a napilap Mátyus Lászlót.

A legnagyobb fejlesztések a közlekedést érintik, 2016-ban elkészült a város intelligens kamerarendszerének terve, és most folyamatosan építik ki. Vannak a városban dinamikus közlekedési lámpák, jegykiadó automatákat helyeztek el az új villamosvonal mentén, ingyenes wifi érhető el a villamosokon és két trolibuszon. Elindult az e-jegy online vásárlási lehetősége, ami az új típusú személyi igazolvánnyal érhető el.

Mátyus László, az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Smart City szakértője | Fotó: Móricz-Sabján Simon

Debrecenben helyezték üzembe az országban az első intelligens zebrát, amely különböző szenzorokkal érzékeli a gyalogosokat, és jelzi az autósok számára. A városban összesen már hét helyen van ilyen gyalogosátkelő, országszerte pedig harminc működik. Tavaly nyár óta üzemel kerékpár-számláló, egy egyetemi pilot keretében már van okos kerékpárzár, és egyetemi közbringa is elérhető négy dokkolóval. A városban a zárt parkolást segítő Rollet nevű applikáció tavaly nyár óta érhető el. Együttműködést kötött Debrecen a Waze-zel, ennek köszönhetően nagyon sok adathoz jutnak hozzá a közlekedők arról, hogy alakul a forgalom, és mit lehetne másképp csinálni – írja a Világgazdaság.

Most készül Debrecen smart city stratégiája, bővítik a kamerarendszert és az intelligens gyalogosátkelő-hálózatot. Ezentúl szeretnének létrehozni okos kerékpárutakat is, és idén már elérhető lesz a Google Maps-en kerékpáros navigáció is – fűzte hozzá Mátyus László.

