Készül a város a várható nagy forgalomra

A Debreceni Nemzetközi Repülőtér és a Debreceni Főpályaudvar megközelíthetőségének további javítása kizárólag az állammal közösen lehetséges, hiszen mind a vasúti csomópont, mind a reptérre vezető Mikepércsi út állami fenntartásban van – áll a debreceni polgármesteri hivatal Hajdú-bihari Naplónak küldött válaszban. A városházát a belváros és a déli ipari park majdani megközelíthetőségéről kérdeztük.

Tény: a déli ipari parkba egyre több vállalkozás, gazdasági egység telepedik le, akik idővel – remélhetőleg néhány év múlva már – várhatóan több ezer embernek adnak majd munkát. Ugyanakkor a debreceni repülőtér utasforgalma is látványosan ível felfelé. Már most néhány százezer évente, ami a közeli esztendőkben több százezerre növekedhet. Mindennek okán néhány év múlva a belváros és a reptér környéki terület közötti utasforgalom várhatóan a sokszorosára növekszik. Erre nyilvánvalóan fel kell készülni a városnak, a közösségi közlekedésnek. Ha pedig hozzávesszük azt, hogy a Debrecenbe bevezető főutak közül a 47-es a legzsúfoltabb reggel és este, akkor meg pláne szükség lenne a közösségi közlekedés fejlesztésére.

A debreceni polgármesteri hivatalnak címzett kérdéseink között szerepelt, hogy a városnak milyen terve van a néhány év múlva várható nagy utasforgalom levezetésére. Ez milyen fejlődési, fejlesztési szakaszokon keresztül valósulhatna meg? Tervezik-e a repülőteret (a déli ipari parkot) majdani főpályaudvart vasúttal, villamossal összekötni.

Elkezdődött az átépítés

Debrecen – a régió központjaként – folyamatosan fejleszti a közösségi közlekedés feltételeit. A közlekedési koncepcióban a város 53 csomópont átalakítását vállalta, amelynek jelenleg is zajlanak a beruházásai (Gázvezeték utca, Egyetem téri csomópont stb.). Debrecen országos és regionális súlya miatt válhatott a Debreceni Nemzetközi Repülőtér a régió és egyben a Dunától keletre fekvő térség legfontosabb nemzetközi repülőterévé – kezdődik a debreceni polgármesteri hivatal válasza, majd a légikikötő utasforgalmi adataival folytatódik. Ebből kiderül, hogy az elmúlt néhány évben jelentős forgalomnövekedés történt a repülőtéren. A 2012-es 47 ezer 746 utashoz képest 2017-ben 318 ezer 184 utasa volt a reptérnek. A most bejelentett új célállomásokkal együtt pedig 15 városba lehet menetrend szerinti járatokkal eljutni Debrecenből, ezzel Debrecen a határokon is átnyúló régió légiközlekedési központja lett. A járatfejlesztés eredményeként 2019. év végére szeretnék elérni az évi 600 ezres utasforgalmat.

Az éjszakai járatok

Ez a fejlődési ütem nem csak a légi személyszállításban jelent kihívást, hanem a repülőtér és környezetének infrastruktúrája vonatkozásában, valamint a kapcsolódó közszolgáltatások (például éjszakai járatok) kapcsán is. 2016. márciusától már néhány éjszakai autóbusz járat is közlekedett a reptér és a vasútállomás elérésével. Ezt követően a légi menetrendhez igazodóan létrejött Airport 1 és Airport 2 reptéri buszjárat, amely azóta is üzemel.

Természetesen az egyéni közlekedési igények kiszolgálására is figyelmet fordít Debrecen, mind a városból, mind pedig az agglomerációból érkezők számára. Így például az új autópályaszakasz és a 481. számú bekötő út (M35-47-es főút között) kiépítésével jelentősen javult a repülőtér megközelíthetősége.

Ugyanezen elvek alapján döntött a Debreceni Főpályaudvar fejlesztéséről is a város évekkel ezelőtt. Ezt a beruházást az állam végzi el a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt-n (NIF) keresztül, de az ahhoz kapcsolódó átalakítások, a Homokkerti felüljáró teljes átalakítása, az Erzsébet utca egy részének föld alá vitele is azt szolgálják, hogy a városba érkező és onnan távozók minél biztonságosabban és gyorsabban érjenek célba.

Debrecen összehangolta a fejlesztéseket

A főpályaudvar és a repülőtér megközelíthetőségének további javítása kizárólag az állammal közösen lehetséges, mert állami fenntartásban van a vasúti csomópont és a reptérre vezető Mikepércsi út. Részletes megvalósíthatósági tanulmányok és számítások kellenek ahhoz, hogy megállapítást nyerjen: milyen közlekedési megoldások segíthetik még a jövőben a reptér megközelíthetőségét. A 2017-ben elfogadott, a város közlekedésfejlesztésének meghatározó alapdokumentumának számító Debrecen fenntartható városi mobilitási tervben is nagy figyelmet kapott a repülőtér megközelíthetőségének infrastrukturális fejlesztési igénye.

Előrelátó módon a Debreceni Főpályaudvar megtervezésekor is felvetődött ez az igény, ezért a központ tervezési koncepciója ennek megfelelően teret ad az ilyen jellegű fejlesztéseknek – tájékoztatta a Naplót a debreceni városháza.

KZS

Szubjektív

Kétségem sincs afelől, hogy városvezetés megoldja a repülőtér és a déli ipari park gyors és kényelmes megközelítésének és onnan a visszautazásnak a feltételeit akkor, ha eljön az ideje. Pontosabban, már el is kezdte, hiszen megépült 481-es, és a főpályaudvar építés előkészítésében benne van a közlekedési rend átalakítása is. A déli városrészben lakó és a 47-esen oda-vissza közlekedő manapság azonban még csak a folyamatosan növekvő zsúfoltságot, hosszabb menetidőt érzékeli. Tudjuk jól, a remény hal meg utoljára…

– Kovács Zsolt –

