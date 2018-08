Készség, attitűd és filozófia is szükséges

Klinikusok, kutatók, biotechnológusok, állatorvosok és biológusok részvételével zajlik a kutató mikrosebészet legjelentősebb szakmai eseménye, a XIV. ISEM Nemzetközi Kísérletes Mikrosebészeti Kongresszus, amelynek augusztus 23–25. között a Kölcsey Központ ad otthont.

A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar (DE ÁOK) szaktekintélyei és neves külföldi szakemberek részvételével zajló konferenciát második alkalommal rendezik a cívisvárosban.

A rendezvény fő témája a technológiai fejlődési lehetőségek, valamint a transzplantációs kutatások új kérdései. – A mikrosebészetet a klinikai beavatkozásokban leginkább a szemészetben és az idegsebészetben alkalmazzák, mutatott rá Németh Norbert, a DE ÁOK Sebészeti Műtéttani Tanszék vezetője, a kongresszus elnöke. Hozzátette, az oktatási program több lépcsőből áll, az alapkurzusoknál az egyik legfontosabb feladat a szövetkímélő szemlélet kialakítása.

Egy speciális szakterület, a mikrosebészet áll a Kutató Mikrosebészeti Világtársaság kongresszusának a középpontjában, melynek második alkalommal ad otthont a cívisváros. A XIV. ISEM Nemzetközi Kísérletes Mikrosebészeti Kongresszusra tizenkilenc országból – többek között Angliából, Németországból, Indiából, Japánból – több mint száz szakember érkezett, akik csaknem nyolcvan előadást tartanak a rendezvény ideje alatt. A multi­diszciplináris konferencián olyan klinikusok, kutatók, bio­technológusok, állatorvosok és biológusok vesznek részt, akik munkájukban alkalmazzák a mikrosebészetet.

Átgondoltság és nyugalom

– Ez több, mint egy módszer. Egy olyan technológia, melyhez nagyon komoly készség, attitűd és filozófia szükséges. Képzeljünk el egy mikroszkópot, ami alatt például két érvéget kell összevarrni. Ehhez egyfajta gondolkodásmód, türelem, szemlélet, előrelátás, átgondoltság és nyugalom is szükséges, mely alapját adhatja ennek a módszernek a sikeres alkalmazásához – mondta Németh Norbert, a Debreceni Egyetem ÁOK Sebészeti Műtéttani Tanszékének vezetője, a kongresszus elnöke.

A konferencia fő témája a technológia fejlődése; a transzplantációs kutatások új kérdései, mely elképzelhetetlen mikrosebészeti háttér nélkül. – A Kutató Mikrosebészeti Világtársaság 1992-ben rendezte meg az első kongresszusát, mely hetedik alkalommal, 2004-ben Debrecenben zajlott. Azóta jártak már Montrealban, Sanghajban és São Paulóban is, büszkeséggel tölt el, hogy újra eljöttek. Az oktatás és tudományos munkánk elismerését is jelenti mindez. A debreceni oktatási modell – melyet Furka István professzor alapított – eredményeit és tapasztalatait rendszeresen bemutatjuk, illetve a módszer alkalmazásával végzett kutatások új eredményeiről is beszámolunk – hangsúlyozta Németh Norbert.

