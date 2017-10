Készen áll a rajtra a DVSE

Nyolcadik élvonalbeli szezonját kezdi meg szerdán a DVSE csapata: a férfi vízilabda OB I. 2017/18-as pontvadászatának nyitófordulójában a BVSC-Zugló látogat a Debreceni Sportuszodába, a felek 19.30-tól csapnak össze.

Komlósi Péter legénysége még július végén vágott bele az alapozásba, kissé átalakult kerettel. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Kuncz Tamás, Müller Máté, Tóth Péter, Sergi Mora Belmonte és Tomasso Busilacchi távozott a gárdától, viszont a jövőben a cívisvárosiakat erősíti Boros Tamás, Dimitrije Obradovic, Fejős Róbert, Stefan Vidovic, illetve Macsi Patrik.

Szeptember végén, a BENU Magyar Kupa csoportmeccsein már élesben is bizonyíthattak a debreceniek, az igazi küzdelmek azonban csak most rajtolnak. Az OB I-es mezőnyt ezúttal is két csoportra, A-ra és B-re osztották, a DVSE az előbbibe került, ahogyan a Szolnok, a Ferencváros, a BVSC, a Vasas, a Kaposvár, az UVSE és az újonc Szombathely is.

Rajtuk áll

– A csapat jó fizikai és mentális állapotban van, bizakodva várjuk a rajtot. Elégedett vagyok a sorsolással is, rajtunk áll, sikerül-e beverekedni magunkat a legjobb nyolcba. Az igazolásaink is a várakozásoknak megfelelően sikerültek, a játékban az alapsémánk már megvan, apróságokon kell még javítanunk, de készen állunk a küzdelmekre! – nyilatkozta a Naplónak a DVSE vezetőedzője, Komlósi Péter.

A kapitány is bizakodó

– A tavalyi hetedik helyezett BVSC-vel szemben indul számunkra a szezon, hazai pályán. Úgy érzem, esélyesek vagyunk a pontszerzésre, győzni szeretnénk. Riválisunk kerete nagyjából egyben maradt, ami előny számunkra, nálunk öt ember kicserélődött, időre van szükség, mire teljesen összeérünk. A Zuglóban vannak húzóemberek, mint például a vb-n is szerephez jutó Török Béla, ugyanakkor nem képviselnek megugorhatatlan szintet, ezt már a kupában is tapasztalhattuk. Tudjuk, mire számíthatunk tőlük, biztosan kemény, küzdelmes meccsre van kilátás. Nem kell majd kapkodnunk, a türelmes, átgondolt játék lehet a kifizetődő – fogalmazott Kállay Márk, aki ismét bizalmat kapott, és ő maradt a csapatkapitány, ami mint mondta, megtisztelő, ám egyáltalán nem egyszerű feladat.

A Debrecen terve most is a legjobb nyolcba kerülés, amire reális esély is van. – A célokat úgy kell megfogalmazni, hogy ne teher legyen a játékosok számára, hanem sokkal inkább motivációs erővel bírjon. Ez sikerült is, tudjuk, hova akarunk elérni, és ezért mindent meg is fogunk tenni. A játékosállományunk egyértelműen erősödött, aminek köszönhetően előreléphetünk – tudatta a pólós.

A Magyar Kupában a DVSE és a BVSC kiélezett találkozót vívott egymással, már 8–5-re is vezettek a hajdú-bihariak, onnan egyenlített ki a Zugló, a derbi 8–8-as döntetlennel zárult. Az a mérkőzés is mutatta, egyáltalán nem verhetetlen Szűcs Levente egylete.

1. forduló

Október 4., szerda 19.30: Debrecen–BVSC

2. forduló

Október 7., szombat 19 óra: Vasas–Debrecen

3. forduló

Október 10., kedd 19 óra: Szolnok–Debrecen

4. forduló

Október 20., péntek 19.30: Debrecen–FTC

5. forduló

Október 28., szombat 19 óra: UVSE–Debrecen

6. forduló

November 4., szombat 18 óra: Debrecen–AVUS

7. forduló

November 18., szombat 17.30: Debrecen–Kaposvár

8. forduló

December 16., szombat: BVSC–Debrecen

9. forduló

Január 20., szombat: Debrecen–Vasas

10. forduló

Január 27., szombat: Debrecen–Szolnok

11. forduló

Január 31.. szerda 19 óra: FTC–Debrecen

12. forduló

Február 3.. szombat: Debrecen–UVSE

13. forduló

Február 21., szerda 19 óra: AVUS–Debrecen

14. forduló

Február 24., szombat: Kaposvár–Debrecen

