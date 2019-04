Készen áll a fejlődésre Püspökladány

Interjúsorozatunkban településvezetőket kérdezünk, ön viszont alpolgármesterként intézi a város ügyeit. Milyen előzmények után lett ön Püspökladány első számú alpolgármestere?

Dombi Imréné polgármester 2018. szeptember 28-a óta táppénzen van. Akkor az ügyek intézését Márkus Gábor, az első számú alpolgármester vette át. Hamarosan kiderült, hogy ő ezt a fel­adatot nem tudja vállalni, és november végén lemondott. Ezt követően engem megválasztott a képviselő-testület második számú alpolgármesterének, míg Rásó János, a korábbi második alpolgármester első számúvá lépett elő. Ő azonban december 12-én lemondott. Így december 12-től mint első számú alpolgármester én vezetem Püspökladányt. A főállásomat feladva, teljes állásban töltöm be az első számú alpolgármesteri tisztséget az őszi helyhatósági választásokig. Fő problémának azt látom, hogy a város életét befolyásoló történésekről a képviselő-testület nem kapott megfelelő tájékoztatást. A megnyert pályázataink érthetetlen módon álltak. A Bene Gyula utcán létesülő bentlakásos szociális épületekről, az azokban elhelyezendő emberekről, az ott folyó gyógyító tevékenységről sem a lakosság, sem mi, képviselők nem kaptunk megfelelő információt. Mindennek hangot is adott a képviselő-testület. Megfelelő választ ekkor sem kaptunk. Ezek következményeként tavaly június végén bizalmatlansági indítvánnyal élt a testület a polgármester asszony felé. Akkor már próbáltuk afelé terelni az ügyet, hogy nemcsak belső berkekben, hanem nagy nyilvánosság előtt is hangot adjunk a problémáknak.

Püspökladány járási székhely. Hogyan lehet tovább erősíteni a város vezető pozícióját Sárréten?

A vezető szerep egy kicsit megcsorbult az elmúlt időszakban. Ebben szerepe van annak is, hogy hivatalos ügyeket már kisebb településeken is lehet intézni. A pozícióinkat azzal is lehet erősíteni, ha munkahelyeket teremtünk. A munkába járást meg kell oldani, élhetőbb lakókörnyezetet kell létrehozni. Van középiskolánk, művészeti iskolánk, vannak sportlétesítményeink, szabadidő eltöltésére alkalmas helyeink, valamint művelődési központunk könyvtárral és múzeumunk. Ez mind a központi szerepünket erősíti. Csakhogy a különböző tevékenységek központjait még inkább Püspökladányba kellene integrálni. Például itt van az oktatási központi szerepkör, hogy a centrum ne Berettyóújfaluban, hanem Püspökladányban legyen. Egyidőben mindent megtettünk annak érdekében, hogy Püspökladány, Berettyóújfalu és Hajdúszoboszló hármasából Püspökladányban legyen a szakképzési centrum. Végül ez Berettyóújfaluban valósult meg. A másik az újfalui tankerületi központ. Ennek a városközpontban kialakítottunk egy épületet, meg is kaptuk a körzetközponti szerepkört, aztán furcsa módon elköltöztek Újfaluba. Ezek az esetek nagyban befolyásolják, hogy csorbult a város megítélése. A munkahelyteremtés is szűkült ezzel, hiszen nem ladányiakat alkalmaznak az intézményekben. Továbbá az iskolafelújításokat is máshonnan érkezők végzik. Ezen is szeretnénk mindenképpen változtatni.

Püspökladány lakosságszáma is csökken. Mit lehet tenni a folyamat visszafordításáért, a fiatalok városban tartásáért?

14 ezer 400 körüli a lakosságszám. 2001-ben 16 ezer 126 volt. 18 év alatt csaknem 2 ezer fővel csökkent. Viszont ez a folyamat most megállt. Ez köszönhető a kormány új családpolitikájának. Ismét több gyermek születik, már elérjük az évi 200-at. Itt a megtartóerő abban van, ha a gyerekeket bölcsődében, óvodában tudjuk elhelyezni, az iskoláink oktatási színvonala pedig továbbra is magas marad. Most egyébként komoly bölcsődefejlesztési programban vagyunk. A lakosságszám gyarapodásának feltétele a megfelelő életkörülmények, munkalehetőségek biztosítása is. És ezek megvannak, meglesznek a városban.

Mindezek közül azonban a legfontosabb a munkahelyek megléte. Minél több céget kell megtalálnunk, amelyek Püspökladányban szeretnének telephelyet létesíteni.

A munkahelyteremtésben néhány éve kínai vonalat vitt a város, sikertelenül. Mi az új irányvonal?

2008-ban még Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök kezdeményezte a kínai vonalat. Akkor Kínába látogatott egy 12 fős püspökladányi csoport. Mint cégvezető és mint képviselő én is tagja voltam a küldöttségnek. Üzletet azonban nem sikerült kötni. Őket a kukorica- és a rizstermesztés, valamint az élelmiszeripar érdekelte. A velünk kapcsolatban álló cég leginkább arra törekedett, hogy miként tudna többet kapni a várostól: iparterületet, megközelíthetőséget, infrastruktúrát. A tárgyalások abba is maradtak, mert világossá vált, hogy törekvésük nagyon egyoldalú. Az új irányvonal az ipari park létesítése, de ez pénz hiányában nem halad. Jelentős eredmény viszont, hogy a város egyik tradicionális gépipari társasága ismét több száz embert foglalkoztat, mégpedig egy multinacionális világcég tagjaként, és újabb fejlesztésbe kezdett. Emiatt a várossal több terület megszerzésére is előszerződéseket kötött. A jelenlegin túl több mint 300 új dolgozót, főleg fémipari szakembert alkalmaznak majd. A cég a helyi szakmunkásképzővel korábban már megkötötte a munkaerő-utánpótlást biztosító megállapodást. Egy másik gazdasági társasággal az önkormányzat két hónapja kötött szerződést egy terület eladásáról. A 3 hektáron plusz 40 embert foglalkoztatva bővíti a gyárat. Szó van egy 40-50 dolgozót alkalmazó, Hollandiában orchideát nevelő cég városunkba településéről is. Egy biotermikus energiával fűtött, 10 ezer négyzetméter alapterületű üvegházat építenének.

Milyen jövője van a mezőgazdaságnak, milyen jövője van az élelmiszeriparnak a városban?

Jelenleg Püspökladányban olyan mezőgazdasági vállalkozások vannak, amelyek megtermelik, begyűjtik, szárítják, majd eladják a termékeket. A feldolgozótevékenység nagy része Kabán és Nádudvaron van. Volt már kísérlet az élelmiszeripar fejlesztésére, de sajnos sikertelenül. Csaknem 200 milliós beruházással épült egy húsfeldolgozó a Budai Nagy Antal utcán. Ment is az üzem egy darabig, és jelentős beszállítói voltak különböző áruházaknak, majd nem bírta a piaci versenyt. Az üzem jelenleg áll, egy befektető tulajdonában van. Egyeztetnek, hogy mit lehet kihozni az épületegységből. Esetleg más feldolgozóüzemnek használja vagy alakítsa át idősek otthonává? Tárgyalások folynak. Van egy másik kezdeményezés csirkefeldolgozásra, aminek a végállomása egy gyorséttermi lánc.

Hogyan tud rácsatlakozni Püspökladány a Debrecenben zajló fejlődésre?

Debrecenbe járnak sokan dolgozni napjainkban is. A BMW telephelye messze van a Nagyállomástól. Oda vagy a többi debreceni gyárba dolgozni bejárni közvetlen buszjárat kellene. Jeleztük, mi is szeretnénk csatlakozni a debreceni agglomerációs tanácshoz. Abban reménykedünk, hogy a következő 4-5 év gazdasági fejlesztéseiben a megye települései kerülnek előtérbe. Szabad munkaerő-kapacitásunk van, a szakképzésünk jó, és az önkormányzatnak van egy 80 hektáros területe, amelyet jelenleg közmunkában hasznosít. De a terület a mostani 5 millió forint földalapú támogatásnál és a mezőgazdasági termékek eladásából származó bevételnél lényegesen nagyobb hasznot hozhatna, ha oda komoly vállalkozás települne. Az érdeklődőnek fel tudjuk ajánlani a Táncsics utca végén lévő, valamint a vasútvonal és a 4-es főút közötti, akár ipari parkká fejleszthető területet. Illetve harmadikként a régi Tesco épületét és környékét, bár ennek nagy része magánkézben van. A Tesco épületére egyébként van érdeklődő.

Csaknem 500 közmunkás van Püspökladányban. Hosszabb távon mit érdemes megtartani a tevékenységükből?

A közmunkát nem lehet megszüntetni, mert mindig lesznek olyanok, akiknek csak ez a foglalkoztatási forma lesz a megfelelő. Zöldséget termelünk a közétkeztetésre, vannak bárányaink, ezeket eladásra tartjuk, a tyúkfarmunk tojáshozamát a száraztészta-, illetve a süteménykészítő üzemünk dolgozza fel. Az asztalosműhelyünkben ajándéktárgyakat készítünk. Jól működik a betonelemgyártás és a varrodánk is. Ezeket is érdemes megtartani. És vannak, akiket integrálni tudunk az intézményhálózatunkba, könyvtárba, ifjúsági házba, konyhára.

Püspökladány nagy problémája a 42-es út. Mikor viszik ki a forgalmat?

Ez az M4-es gyorsforgalmi úttal oldódik meg, úgy látom. A jelenleg is folyó tervezési folyamatokból az derül ki, hogy 2021-ben meg lehet kötni a kivitelezési szerződést. A befejezésére hallottam már 2024-et és 2028-at is. Inkább a 2028 a reális. A 2×2 sávos gyorsforgalmi út Karcag felől éri majd el Püspökladányt, a jelenlegi 42-es főút sárrétudvari leágazásánál lenne a csomópont Báránd, Püspökladány és Sárrétudvari felé, majd a vasútvonal fölött áthaladva Kaba–Földes útvonalon éri el Berettyóújfalut, ahol csatlakozik a már meglévő sztrádahálózatba. A munkahelyteremtő beruházások miatt is fontos volna a gyorsforgalmi út, hiszen a megyében Püspökladány lenne legközelebb a fővároshoz.

Akár turisztikai központ is lehetne a város, hiszen halastavak találhatók a határában, a Hortobágyi Nemzeti Park szélén fekszik, gyógyvize van, és erre orvosi kezelések is települtek.

Mindenünk megvan, de még sincs semmink – ez a jelenlegi állapot. A horgászturizmus számára a hét halastavunkkal kiválóak a feltételek. A fürdőtavat átadta az önkormányzat a városüzemeltető kft.-nek, és elindult a horgászturizmus irányába. De a többi horgász­egyesület is kacsingat efelé, sőt vannak horgászversenyek, többnaposak is. Aztán ott van az arborétumunk és a Hortobágy. Másik nagy vesszőparipánk a gyógyvizes strandfürdőnk. 2006-ban, amikor képviselő lettem, nagy álmaink voltak. Azokból semmi sem lett, sőt már fedett uszodánk sincs. Amikor 2013-ban elindult az országos tanuszodaprogram, úgy volt, hogy a ladányi fürdő területén épül fel az első uszoda. Ehhez képest nálunk nincs, viszont több kisebb településen van. Most úgy néz ki, az idén vagy jövőre elkezdődhet a fedett tanuszoda építése. A fürdőfejlesztésben pedig inkább kis lépésekben kell haladni. Legyen egy normális szaunánk, aztán olyan medencénk, ahová ki lehet ülni, van pezsgő- és dögönyöző része is, és könnyen meg lehessen közelíteni a fedett medencéktől. Kulturális programjainkban az idén szintet léptünk, országos hírű előadókat hívtunk meg nagyobb eseményeinkre. Idén is megrendezzük az országos hírű kakasfőző fesztivált. A felsoroltakat össze kellene fűzni egy csokorba, és kiajánlani az idegenforgalom számára.

Mennyire stabil a város ez évi költségvetése?

Megbízhatóbb, mint a korábbi években, köszönhetően leginkább az egyre nagyobb összeget elérő iparűzési adónak. Ebből erre az évre 280 milliót terveztünk, ez szabad kapacitású felhasználás. A költségvetés kiadási és bevételi oldalán 6 milliárd 835 millió 119 ezer 17 forint szerepel. A költségvetési bevétel 4,3 milliárd forint. A finanszírozási bevétel 2,5 milliárd. 4 milliárd 636 millió a kiadás, ebből működésre 2,9 milliárd, felhalmozásra 1,7 milliárd megy. És ehhez jön még hozzá a 2,2 milliárd finanszírozási kiadás. Ebben benne van az idén befejeződő hét pályázatunk beruházási értéke is.

