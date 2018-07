Kész az út, tessék használni!

Idén márciustól a Gázvezeték utca átalakításáért „izgulhattunk”. Arról, hogy azon a részen milyen átalakításokat végzett a kivitelező, hétfőn tájékoztatott Komolay Szabolcs alpolgármester. Összességében a Gázvezeték utcán 8 csomópontot alakítottak át és négy helyszínen telepítettek jelzőlámpákat; emellett 7 új buszöböl épült. A beruházás TOP-os forrásból, mintegy 255 millió forintból valósult meg. A Gázvezeték utcai felújítással párhuzamosan a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a hazai finanszírozású 100 milliárd forintos útfelújítási projekt részeként újíthatta fel a Mikepércsi utat. 1100 méteres szakaszon teljes szélességében a Monostorpályi úti csomóponttól a Csángó utca vonaláig korszerűsítették az utat. Összesen mintegy 8 ezer tonna aszfaltot építettek be. A kétrétegű burkolaterősítés mellett a kiemelt szegélyek és közműszerelvények is megújultak, az aknafedőlapok szintbe kerültek, illetve új burkolati jeleket festettek fel és a kopott jelzőtáblákat is kicserélték. A beruházás több mint 350 millió forintba került. Mindezek által az Epreskertben, a Tégláskertben élők biztonságosabban tudnak közlekedni a korszerű Gázvezeték utcán és a Mikepércsi úton – emelte ki a sajtótájékoztatón Szabó Gyula városrészi önkormányzati képviselő, valamint Szoták Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar megyei igazgatója.

Fontos tudnivalók

A Tégláskertet Epreskerttel összekötő szilárd burkolatú út még készül, akkor oldódik meg igazán, átfogóan a déli városrész közlekedése, ha megszűnik a tégláskerti városrész zárt utcás rendszere, megközelíthető lesz a Mikepércsi út felől közvetlenül – emelte ki Szabó Gyula városrészi képviselő a Napló kérdésére.

Balról Szabó Gyula és Szoták Zoltán | Fotó: Kiss Annamarie

– A Gázvezeték utcánál a vasúti átjárónál csökkent a várakozási idő, de ez akkor lesz igazán érezhető, ha elkészül a Vértesi úti felüljáró. Illetve a Gázvezeték utcai beruházás utolsó üteme az István úti csomópont kialakítása lesz, ami közbeszerzési eljárás alatt van, de idén elkészül. Akkortól már abból a csomópontból is lehet majd közlekedni Hajdúszoboszló irányába.

Köszönet és figyelmeztetés

Szabó Gyula megköszönte az ott élők építkezés alatti türelmét, néhány dologra azonban felhívta a figyelmet.

– Természetszerű volt, hogy amíg az utakat újították, keresni kellett a „menekülési útvonalat”. Klasszikus ilyen útvonal volt a Kanális utca, az Egyletkert út, a Lovász utca és az Úszó utca, amelyeken át kijutottak az autósok a Mikepércsire. Most azonban kérjük, ezeket felejtsék el, a kész utat használják, mert az utóbbiak útburkolata gyengébb, nem bírják el a tartósan hosszú terhelést. Azt látjuk, hogy az Egyletkert és a Lovász utcát tovább próbálják használni, mert ott nincsenek jelzőlámpák, könnyebb ezáltal kijutni a Mikepércsi útra. Eközben azonban pihenőövezetté nyilvánítottuk azokat az utcákat, amit tábla jelez (például Egyletkert, Lovász utcák).

Figyeljék a forgalmirend-változást a lakosok, mert ha szabálytalanul használják tovább ezeket az utakat, akkor kellemetlenségük lehet: a KRESZ-nek és a tábláknak már a rendőrség által is próbálunk érvényt szerezni, tehát ellenőrzésekre számíthatnak azok, akik nem célforgalom jogán hajtanak be.”

Arra is figyelni kell, hogy több helyen (Öreg János, Kanális, Balaton utcák felé kanyarodva) úgynevezett telezöld lámpákat telepítettek, így szembe jövő forgalommal is számolni kell – ezt szintén táblák jelzik. Természetesen, ha emiatt majd esetleg feltorlódik a forgalom a Gázvezeték utcán, vagyis azt tapasztaljuk, hogy ez a változás gond, akkor készen állunk a javításokra, akár a lámpák újraprogramozására.

A buszöböl a buszoké

Az Epreskert-Gázvezeték kanyarnál megfigyelték, hogy a gépjárművezetők belehajtanak a buszöbölbe, majd a záróvonal miatt ott ragadnak, a busz pedig nem tud megállni tőlük. Ami buszöbölnek épült, sávként ne használják – figyelmeztet a képviselő.

– Az Intermodiális központ építése miatt hamarosan a Gázvezetékre és a Mikepércsire terelődik a forgalom, ezért továbbra is azt kérjük, ne megszokásból közlekedjenek. Akik pedig a várost szeretnék elkerülni, azt a kész déli elkerülő úton tehetik meg: nem kell bejönniük Mikepércs felől a Gázvezeték utcára, hanem közvetlenül letérhetnek Budapest irányába a településnél. Ez is tehermentesíti a Gázvezeték utcát, aminek tehát várható feladata lesz az épülő Intermodiális Központ miatt a városi forgalmat elvezetni – fogalmazott Szabó Gyula.

BB

