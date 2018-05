“Kérvényezni fogom, hogy szóban játszhassunk, az nagyon megy”

Sárrétudvari KSE–Monostorpályi SE 1–2 (1–1)

150 néző. Vezette: Csiszár K. (László J., Molnár L.)

Sárrétudvari KSE: Kiss B.–Szabó T., Gyáni R., Füleki B., Fegyverneki M., Balog A. (Pálinkás R.), István B., Tóth N. (Mészáros Cs.), Kiss D., Tóth L., Szűcs P. Edző: Szabó Lajos

Monostorpályi SE: Barna L.–Nyilas J. (Tapoti J.), Patka J., Tóth A., Illés D., Rózsa N. (Kiss G.), Cseke B. (Bodnár L.), Hegedűs Gy.), Gellért M., Bereczky B., Lakatos Zs. Edző: Kaszás János

Gól: Füleki B., illetve Tóth A., Kiss G. Jók: Mindenki Ifi: 5-1

Szabó Lajos később nyilatkozik.

Kaszás János: Az 1. félidő elején gyengén kezdtünk. Ezt a bekapott gól is mutatja. A félidő második részében már uraltuk a játékot és ki is tudtunk egyenlíteni. A 2. félidőben felváltva forogtak a kapuk veszélyben és egy remek kontra támadás után a vezetést is meg tudtuk szerezni. Gratulálok a csapatomnak, mert ez zsinórban a harmadik meccs amit hátrányból nyertünk. A csapat Szűcs Lászlónak boldog névnapot kíván.

Berettyóújfalui SE–Kabai Meteorit SE 7–1 (3–1)

100 néző. Vezette: Hajdú I. (Rosu R., Prezenszki M.)

Berettyóújfalui SE: Virányi G. (Sándor M.)–Kardos I., Szabó G. (Szitkó R.), Békési D. (Ékes G.), Nagy B., Csordás J. (Moga E.), Jancsó A. (Nagy S.), Polonio-Guerreiro J., Szabó P. (Nagy R.), Sándor Sz., Nagy I. Edző: Szitkó Róbert

Kabai Meteorit SE: Jónás B.–Sarkadi A., Karika M., Plókai G., Kovács M., Szabó B., Kiss R., Németi M., Bernáth B., Plókai R., Almási Z. Edző: Plókai Mihály

Gól: Sándor Sz., Jancsó A., Nagy I., Szabó G. (3), Polonio-Guerreiro J., illetve Almási Z. Jók: Szabó G., Sándor Sz., Nagy B. Ifi: 13-0

Szitkó Róbert: A mérkőzés első percében kicsit bealudtunk, így az ellenfélnek sikerült megszereznie a vezetést, viszont a továbbiakban elégedett vagyok a csapatom teljesítményével, mert simán tudtuk hozni a kötelező győzelmet.

Plókai Mihály később nyilatkozik.

Hajdúhadházi FK–Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E. 1–4 (1–1)

60 néző. Vezette: Tóth T. (Vasziliu T., Kövér F.)

Hajdúhadházi FK: Nagy S.–Rostás M., Szabó G., Lakatos L., Kiss Zs., Sándor B., Halder P., Dancsi J., Fekete I., Kovács G., Szabó I. Edző: Pintér István

Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E.: Bíró T.–Varga P. (Varga S.), Biri B. (Mertin D.), Halász Z., Molnár Á., Mertin L., Szabó G., Szabó B., Kasuba M., Veres T., Tömöri L. Edző: Halász Zoltán

Gól: Halder P., illetve Veres T. (2), Szabó B. (2) Jók: Kiss Zs., Nagy S.,illetve Molnár Á., Szabó G. Kiállítva: Fekete I. Ifi: 1-6

Pintér István: Kérvényezni fogom a szövetséget, hogy a hátralévő 3 fordulót szóban játszhassuk le, mert az nekünk nagyon megy.

Halász Zoltán: Sok hibával játszottunk, de a helyzeteink megvoltak, melyekből négyet tudtunk értékesíteni, így elértük a célunkat.

NB III.

Monori SE–Debreceni EAC 3–0 (2–0)

Vezette: Görög M. (Molnár I., Imrő J.)

Monori SE: Paulovicz D.–Balanescu D. (Bonifert P.), Barthel G., Ficsor R., Mundi Z. (Tamás D.), Karacs D., Hunya K., Haragos V., Tóth B. (Tóth Á.), Sági M., Tóth Á. Edző: Horváth Dávid

Debreceni EAC: Csúri B.–Vékei N., Ramos C., Nagy Z. (Tatár E.), Karikás K., Spitzmüller I., Kincses D., Sós D., Balogh K. (Kovács M.), Sidibe I. (Mócsán E.), Sütő B. Edző: Sáfár László

Gól: Hunya K., Balanescu D., Tóth Á.

Sáfár László később nyilatkozik.

