Keressük a megye legszebb karácsonyfáit!

A családi karácsony egyik főszereplője a nagy gonddal csinosított, szebbnél szebb díszekkel dekorált élő- vagy műfenyő. Talán nincs is olyan ember, aki e múlandó alkotást ne örökítené meg egy fénykép erejéig. Ha pedig már adott a fotó, miért ne próbálna szerencsét, s tudná meg, vajon a megye karácsonyfái között az Öné megállja-e a helyét? Nincs más dolga, mint a kedvenc fotóját az idei karácsonyfájukról feltölteni erre az oldalra. Az így beérkező fotókat munkatársaink feltöltik majd a Hajdú-bihari Napló Facebook-oldalára, egy erre kijelölt mappába, s utána már csak a tetszik/lájk formájában leadott voksok gyűjtése van hátra. Az első helyett pedig egy tízezer forintos, Csokonai Étterembe szóló utalvánnyal lesz gazdagabb. Érdemes azonban a szavazóknak is regisztrálni, hiszen köztük a játék végén egy ötezer forintos vacsorautalványt sorsolunk ki. A játék, ahogyan az eddigi években is, január 6-ig tart!

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA