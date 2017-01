Keressenek „rendes munkát”!

Úgy tűnik, hogy települési vezetők is mind nagyobb számban osztják azt a kormányzati vélekedést, hogy megérett az idő és a helyzet a közfoglalkoztatási program átalakítására. A Napló által megkérdezett polgármesterek szerint bár a minimálbér jelentős emelése is ösztökélést jelenthet a elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre, de átütő sikert mégiscsak az új munkahelyek létrejötte hozhatna. Ezen a téren pedig vidéken továbbra is nagy a csend…

Legyen presztízse

Csige Tamás (MSZP), Hajdúdorog polgármestere: Mi a korábban elindított közfoglalkoztatási programokat (mezőgazdasági program térburkolóelem-gyártás, épületkarbantartás, stb.) idén is folytatjuk, viszont a tervezés folyamán a létszámból visszább vettünk. De úgy veszünk vissza a létszámból, hogy az elvégzett munka mennyiségét is csökkentjük. Ha tavaly tíz hektáron gazdálkodott 60-70 ember, akkor idén marad 30-35 fő négy hektárra. A brikettgyártásban ugyanezt az arányosító gyakorlatot igyekszünk követni. Ezzel nemcsak az a célunk, hogy minél több közmunkás igyekezzen vissza az elsődleges munkaerőpiacra, hanem már tavaly azzal kellett szembesülnünk, hogy bizony nem mindig tudtuk feltölteni az adott tevékenységhez szükséges közfoglalkoztatotti létszámot. Ha ugyanis elvállalunk egy tevékenységet, de munkaerő hiányában a vállalás nem teljesül, akkor az probléma. Másfelől nem titkolt célunk, hogy a közfoglalkoztatásba való bekerülés is egyfajta presztízst jelentsen. Az automatizmusokat fel kell számolni ezen a területen (is). Hajdúdorogon tavaly 200 plusz 50 főt vontak be a közmunkába, idén ez nagyságrendileg 100 plusz 50 fő lesz. A városvezető elmondása szerint elkezdődik öt új beruházás kivitelezése, amelyeknek az év második felében munkaerőre lesz szükségük, egyébként pedig az alkalmi munkavállalás ideje is kitolható, hiszen például a gyümölcsösökben szinte egész évben akad tennivaló.

Nem ma kezdték

Bakó István (Fidesz-KDNP), Derecske polgármestere azzal kezdte, hogy ők már évek óta igyekeznek tudatosan csökkenteni a közfoglalkoztatotti létszámot. A tavalyi 300 fő helyett idén mintegy 40 fővel kevesebben találnak a településen közmunkát úgy, hogy a programok zöme (főleg a termelő jellegűek) maradnak. – Ami más lesz, hogy idén nem vállalunk a képzésekhez kötelezően kötődő foglalkoztatást. Tavaly úgy volt, hogy ha valaki elvégzett egy tanfolyamot (amire aztán vagy volt szükség, vagy nem) két hónap alatt, akkor gondoskodnunk kellett róla, hogy az illető előtte is és utána is 3 hónapig ehhez kötődő értelmes munkát végezhessen. Ez persze nem mindig sikerült.

Tapasztalataink szerint évente 15-20 fő át tud menni az elsődleges munkaerőpiacra, de ez a jelenség nálunk továbbra sem nevezhető tömegesnek

– véli a polgármester, hozzátéve, hogy a minimálbér és a közmunkásbér közötti különbség növekedése további ösztönzést jelenthet, hiszen, ha az asszony azt látja, hogy 20-22 ezer helyett 30-32 ezer forint nettóban a differencia, akkor kapacitálni fogja a férjét, hogy mielőbb keressen magának úgymond „rendes munkát”.

Át kellett értékelni

Tóth József (DK), Polgár polgármestere: Tavaly még az elsődleges célunk az volt, hogy minél több embert juttassunk közmunka-lehetőséghez és ezáltal munkajövedelemhez, ugyanakkor idén ezt a szándékunkat át kell értékelni. A közfoglalkoztatási programok tényleges sikeressége érdekében a hatékonyságot próbáljuk javítani, mégpedig úgy, hogy kevesebb ember látja majd el ugyanazt a feladatot. Őszintén szólva korábban több embert hívtunk be közmunkára, mint amennyire az adott programokhoz szükség volt, mostantól azonban aki nem tud beilleszkedni, vagy nem tartja be a szabályokat, az mehet. Olyan embereket próbálunk behívni, akikkel normálisan lehet együtt dolgozni, és csak annyit, amennyire a feladathoz szükség van.

– Petneházi Attila –

Marad minden a régiben

Szegi Emma (Fidesz-KDNP), Kaba polgármestere arról számolt be, hogy ők a tavalyihoz hasonló közfoglalkoztatotti létszámban gondolkodnak, ugyanis nincs információjuk a környéken olyan beruházásról, ami nagyobb számú munkaerőt igényelne. Márpedig ezen a területen érdemi áttörést szerinte csak az új munkahelyek jelenthetnek. – Tavaly mintegy 200 főt vontunk be a közfoglakoztatásba, és idén is ekkora létszámmal tervezünk. Ahhoz, hogy a programokat folytassuk, emberek is kellenek. A minimálbér jelentős emelése némi ösztönzést talán jelenthet, feltéve, hogy a foglalkoztatók erre nem a munkaidő csökkentésével reagálnak – mondta a városvezető.

