A szabad médiáért és többek között a pártatlan tájékoztatásért vonultak a DTV székháza elé a tüntetők, s kifüggesztették öt pontjukat, követeléseiket is. Pallás György (MSZP), Szabados István (MKKP), valamint Rutz Tamás (Mi vagyunk Debrecen civil csoport) szóltak a mintegy száz tüntetőhöz, s úgy mondták, 2019-ben ellenzéki kerekasztalt hirdetnek meg. Nehezményezték a hétfőn a fővárosi MTVA székháznál történteket – több ellenzéki képviselőt eltávolítottak az épületből, és az 5 pontos petíciójukat sem olvashatták be –, s kevesellték a terjedelmet, amivel a helyi médiumok beszámoltak azokról az eseményekről. Miután transzparenseken is feltüntették véleményüket, átvonultak a Fidesz-székház elé.

Fotó: Matey István

A Fidesz Debreceni Szervezete úgy véli, erőszakos politikai akciók rontják meg ezekben a hetekben Magyarország ünnepi hangulatát. A parlamenti választáson vesztes politikusok képtelenek elviselni a vereséget és elfogadni a polgárok döntését, megsértik a demokrácia legelemibb szabályait. A Fidesz Debreceni Szervezete az LMP, a DK és a szocialisták helyi politikusainak megnyilvánulásai nyomán feltették a kérdést: a feszültségkeltés fontosabb, mint Debrecen, az otthonunk fejlődése?

HBN

