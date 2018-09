Képzettség és közösség

Határon túli, magyar nyelvet oktató intézmények számára tart konferenciát a Debreceni Egyetem a „Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival” című projekt részeként, szeptember 17-20. között.

Balról jobbra: dr. Jávor András, dr. Bárczi Zsófia, dr. Gloviczki Zoltán és prof. dr. Bartha Elek | Fotó: Molnár Péter

Az eseményen a magyarországi oktatási rendszer bemutatása mellett napirenden lesznek a tanárképzés és a tanártovábbképzés kérdései, a résztvevők megvitatják a hazai és szlovákiai tapasztalatokat, emellett kapcsolódási pontokat keresnek a további együttműködésre is. A programban a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara is részt vesz. A hétfői sajtótájékoztatón dr. Gloviczki Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke, prof. dr. Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese, prof. dr. Jávor András, a Debreceni Egyetem rektori főtanácsadója, a rendezvény szervezője és dr. Bárczi Zsófia, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának dékánja válaszolt a kérdésekre.

Az egész magyarság ügyéért

Dr. Gloviczki Zoltán elmondta, az anyaországnak igen fontos a határon túli területek magyar nyelvű oktatása. Ez nem pusztán valamiféle patriarchális tevékenység, hanem – korszerűen megfogalmazva – egy hálózat építése a cél. Mint mondta, lényeges, hogy közösen lássuk az oktatás területén felmerülő kérdéseket és válaszokat, hiszen ami kihívás az anyaországban, az a határon túli területeken is az.

Dr. Gloviczki Zoltán | Fotó: Molnár Péter

Dr. Bartha Elek úgy fogalmazott: ami az országnak fontos, az fontos a Debreceni Egyetemnek is. Az egyetem küldetéséhez tartozik az, hogy nemcsak a régiót, nemcsak az országot, hanem az egész magyarság ügyét szolgálja. Arra emlékeztetett, hogy ez a feladat örökség is, hiszen a jogelőd, a csaknem fél évezrede működő Református Kollégium évszázadok óta fontos identitásbeli és kulturális feladatokat töltött be és tölt be ma is. Hangsúlyozta, hogy ezt az örökséget a Debreceni Egyetem is vállalja.

Dr. Bartha Elek | Fotó: Molnár Péter

Dr. Jávor András fontosnak tartja a kapcsolattartást a határon túli magyarsággal, s régóta foglalkozik kiemelten az oktatás területével. Mint elmondta, az együttműködési programot 2007-ben indították útjára, amikor még a határon túl magyar nyelven oktató intézmények listájának összeállítása is nehéznek bizonyult. Kiemelte, a határokon túl mindenütt más nehézségekkel küzdenek, másképpen kihívás a magyar nyelv tanítása és a magyar identitás megőrzése, minden területen az adott viszonyoknak megfelelően kell reagálni.

Dr. Jávor András | Fotó: Molnár Péter

Felbecsülhetetlen értékben

Dr. Bárczi Zsófia arra a kérdésre, hogy milyen segítséget várnak a Debreceni Egyetemtől, elmondta, hogy már eddig is nagyon sokat profitáltak az egyetemmel fennálló kapcsolatból.

Kiemelte, hogy a szakmai program a következő napokban igazán gazdag és sokszínű, s az oktatásban az elmúlt időszakban legerőteljesebben felmerülő problémákra reagál, mint a családpedagógia, a motiváció, a felzárkóztatás, a sérült gyermekek oktatása. Mint elmondta, a szlovákiai magyarság számára rendkívül fontos, hogy a felsőoktatásból kikerülő fiatalok szülőföldjükön tudjanak érvényesülni, s ehhez az kell, hogy rendkívül jól képzettek legyenek. Ennek pedig alapvető feltétele a már említett közösség, a hálózatok kiépítése, amelyhez a Debreceni Egyetem felbecsülhetetlen értékű segítséget nyújt.

– PtkI –

