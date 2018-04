Képernyő: A színésznő

Méltatlan és visszataszító lejáratását összekapcsolták az elhíresült Onódy-üggyel. Onódy a kor vendéglátós királya volt, korát megelőző újításokkal (pl. motelek Magyarországon, Mézes mackó stb.). A nagy formátumú üzletember nagyokat tudott tévedni is: mi­után kiterjedt ismeretségi köre volt a legfelsőbb pártvezetés körében, úgy gondolta, ő is az érinthetetlenek kasztjának tagja. Szervezője és működtetője volt például a pártvezetők jóváhagyásával (egyébként szovjet mintára) szervezett gésahálózatnak is, amely afféle szocialista dolce vita szolgáltatást nyújtott vezetőinknek. Talán ez is okozhatta a vesztét, mindenesetre 1964-ben koncepciós pert indítottak ellene, és hét és fél év börtönre ítélték.

Az ügybe (informális módon) belekeverték Bara Margitot is: a suttogó propaganda szerint ő is a gésaállomány aktív tagja volt. Bara Margitnak állított emléket A színésznő című filmjével Vitézy László, aki Bara Margit személyes sorsát és tragédiáját valós alapként felhasználva, fikciós történetet írt az ügy lehetséges okairól.

E szerint a filmbéli színésznőt (ő Anna) megpróbálják rávenni, hogy Hófehérke fedőnéven alkalmanként legyen kedves a baráti szoc. országokból hazánkba érkező magas rangú politikusokhoz, lehetőleg négyszemközt. Első feladata éppen Castro lenne, ám Anna visszautasítja a vissza­utasíthatatlan ajánlatot: ezzel kihívja maga ellen a pártállam haragját. A konspirációban és kavarásban roppant tehetséges belügyi figurák teszik a dolgukat, és egy méltán sikeres művészi karrier derékba törik. Vitézy László (fekete-fehér) filmje egyszerre izgalmas és szomorú. Egy fontos kérdésre azonban nem ad választ: mi értelme volt az egésznek? Elrettentő, vagy legalább pedagógiai hatása csak akkor lett volna, ha a dolgozó nép megtudja, miért kapta a „büntetést” a színésznő – de a valódi ok hétpecsétes titok volt. De ne keressünk logikát az ilyen ügyekben – a diktatúrák saját belső logikájuk szerint működnek. Azt pedig normális, ép ésszel megérteni nem lehet, ezt megtapasztalhattuk.

KJ

Rendező: Vitézy László

Szereplők: Szávai Viktória, Adorjáni Bálint, Fesztbaum Béla, Tóth Ildikó, Bán János

