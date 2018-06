Kényszerpihenő a Vágóhíd utcán: a marás miatt is bosszankodhatnak

Amikor kedd dél­előtt a Vágóhíd utcán jártunk, azt láttuk, hogy a régi aszfalt felmarásával a felüljáró és a Galamb utca között már csaknem végeztek a kivitelezők. Egy sávon, váltakozó irányban engedték az autóforgalmat. Az egyik jelzőőr a Galamb utcai kereszteződésben állt, kezében táblával a belváros felé haladóknak piros jelzést mutatott. A néhány percig tartó tiltás alatt a Vágóhíd utcán a Zsibogó bejáratáig, a Galamb utcán 100-150 méter hosszan torlódtak fel az autók.

Elkényelmesedtünk

Az utóbbi helyen kényszerpihenőt tartó sor legelején egy középkorú férfi vesztegelt járművében. A lehúzott ablakon keresztül azt kérdeztük tőle, hogy mit szól a munkához, a várakozáshoz. – Nem jó itt tétlenül a tűző napon.

Ritkán járok erre, mert úgy emlékszem, hogy itt mindig nagy a forgalom. Ezután még inkább kerülni fogom ezt az utcát”

– jelentette ki az Elepről érkezett János, kissé dühösen. A következő megszólított férfi egy reklámfeliratokkal gazdagon borított céges autó volánjánál ült, és épp akkor tette le a fülére erősített telefont. Csaba úgy vélte, azért gyakoriak a torlódások, mert az egész városban egyre több az autó, sokan elkényelmesedtek, és akkor sem akarnak gyalogolni, ha nem messzire kell menni. Azután kifejtette: munkájával összefüggésben mindennap arra jár, és örül annak, hogy a Vágóhíd utcán jól haladnak az aszfalt felmarásával. Annak a reményének adott hangot, hogy az újraaszfaltozás is legalább ilyen gyors tempóban fog megtörténni.

A négysávosítás segítene?

A folytatásban a Vágóhíd utcán, a Zsibogóhoz közel eső buszmegálló házikóban várakozókat kérdeztünk a beruházásról. Mellettünk a narancssárgába öltözött útépítő munkások dolgoztak, csaptak zajt.

Az idősebb László – aki a Zsibogóban vett, fűnyíróhoz való gázbovdennel büszkélkedett először – azt mondta, tapasztalatai szerint akkor is nagy ott a dugó, ha épp nem marják a burkolatot. Miközben a sor eleje a Vágóhíd utca, Szent Anna utca, Wesselényi utca, Hajnal utcai kereszteződésnél szokott állni, a vége néha a Galamb utcáig is elér. Szerinte ezért a Vágóhídba csatlakozó utcáknál (Galamb, Rigó utca) jelzőlámpákat kellene állítani. László végül furcsállta, hogy a Galamb utca legelején nincs zebra, így a gyalogosok csak nehezen tudnak ott átmenni a másik oldalba.

– Remélem, a felújítás után jobb lesz a burkolat, mert így már a busz is rázott – emelte ki egy, szintén a buszmegálló padján ülő középkorú nő. Ő arra az álláspontra helyezkedett, hogy a torlódásokat vagy a forgalom részbeni elterelésével, vagy a Vágóhíd utca négysávosra bővítésével lehetne megszüntetni. Utóbbi esetében azonban az ottani felüljáró is szélesítésre szorulna. – Bár az utca elején lévő épületek így is meglehetősen közel esnek az úthoz – gondolkodott hangosan Ecsediné Erzsébet.

Akár 25 percig is tarthat

Végül a Zsibogó előtt parkoló autók felé vettük az irányt. (Közben mellettünk a Vágóhíd utcán nagyjából már a Simon László utcáig ért az autósor vége.) Először egy éppen érkező, terepjáróból kiszálló középkorú pár férfi tagjával váltottunk néhány szót.

A felújításra nagyon nagy szükség van, mert sok kátyú és foltozás volt már itt, rázott. Ez most bosszúság, de majd jobb lesz”

– osztotta meg tapasztalatait Balogh József. Elmondta: Létavértesen laknak, és hetente egy-két alkalommal arra mennek Debrecen belvárosába, így a legrövidebb. – Amíg tart a munka, majd a Szabó Kálmán utca felé kerülünk – tette hozzá.

A szomszédos kis piros autóban, lehúzott ablak mellett egy középkorú nő várta a vásárolni indult párját. – Nap mint nap erre járok, itt lakunk a Szikra utcán. Amíg valamikor 5 perc alatt át lehetett jutni autóval erre, most 20-25 percre is szükség van. Néha már délután 3 körül csúcsforgalom alakul ki. Olyanra is volt példa, hogy a belváros felé tartó sor vége a Barneválnál állt – ismertette Bozsá­nyiné Váradi Hajnalka. A megoldás szerinte is a kétszer két sávra történő szélesítés lenne.

Az egérutak

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen a forgalmi helyzet a Vágóhíd utca „egér­útjaként” használható két szomszédos utcában. Azt tapasztaltuk, hogy sem a Szabó Kálmán utcán, sem a Faraktár utcán nem járt több autó a megszokottnál.

A Vágóhíd utcai újraaszfaltozás egyébként várhatóan június 27-ére, vagyis jövő hét szerdára készül el.

