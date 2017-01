Kenyértörésre viszik a pékek

A sütőipari termékek (csoportonként változó) 10-30 százalékos mértékű áremelését a pékek szerint több kényszerítő körülmény is indokolja.

Első helyen a minimálbér 15 és a szakmunkás-minimálbér 25 százalékos mértékű emelkedését említik, de nem mennek el szó nélkül azon körülmény mellett sem, hogy ágazati szintű, átfogó áremelésre évek óta nem volt lehetőség Magyarországon.

Úgy tűnik, most még a nagy multinacionális kereskedelmi láncok is respektálták a sütőipari cégek áremelési igényét, és bár kisebb mértékben, de hozzányúltak az áraikhoz.

Az északi országrészben már volt, aki januártól drágított, de a többség február elsejétől szerepelteti árcéduláin a megemelt fogyasztói árakat.

A Magyar Pékszövetség előrejelzése szerint termékcsoportonként változó, de 10 és 30 százalék közötti áremelésre számíthatnak a fogyasztók februártól a boltokban. De nemcsak a pékáruk, hanem a liszt ára is emelkedik. A molnárok és a pékek ugyanazzal érvelnek: az ágazatukhoz tartozó cégek jövedelmezősége nem tartalmaz olyan tartalékot, aminek a terhére megléphető lenne a minimálbér 15 és a garantált bérminimum 25 százalékos emelése.

Ha bér, akkor ár is

Lakatos Zoltán, a Magyar Gabonaszövetség elnöke, a Hajdúgabona Zrt. vezérigazgatója mindjárt a beszélgetés elején leszögezte, hogy áremelés nélkül nem tudnának bért emelni. – Azt ugyanis nem lehet megtenni, hogy a minimálbéresek fizetését jelentősen emeljük, a többiekét pedig változatlanul hagyjuk, hiszen ebből kezelhetetlen bérfeszültségek lennének. Éppen ezért öt százalékkal emelkedik a liszt ára, ami 3 forintos fogyasztóiár-változást jelent februártól. Egy magyar ember megeszik évente 80 kiló lisztet, tehát évi 240 forintról beszélünk: egy gömb fagyi áráról. A közelmúltban több nagy malomipari szereplő is bedőlt, és nem lenne jó, ha ez a tendencia folytatódna. Ezért létkérdés a cégek számára, hogy meglépjék az áremelést – mondta a malom­ipari szakember.

Bólintottak a láncok

Fülep Zsolt, a Balmaz Sütöde Kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a nagyáruházak februártól voltak hajlandóak befogadni a sütőipar által kezdeményezett módosításokat. – A mi cégünk a saját boltjaiban már megemelte az árait átlagosan 10 százalékkal. A kenyér kilója 25 forinttal, a kifli és a zsemle ára pedig bruttó két forinttal drágult átlagosan nálunk. Ott volt nagyobb mértékű a drágulás, ahol a termék előállítása, a technológiai folyamat hosszabb időt vesz igénybe, illetve ahol a felhasznált alapanyagok is drágultak – mondta a szakember, hozzátéve, hogy a legkorábban az északi országrészeken kezdődött az áremelés (Eger, Nyíregyháza környékén egyes cégek már január elején léptek), volt, aki a hónap közepétől emelt árat különböző mértékben, de a többség február elsejétől írja át az árcéduláit. – A multik csak bizonyos termékeknél fogadtak el bizonyos mértékű emelést. Megmondták, hogy a kenyér és a péksütemény (kifli, zsemle) árát próbálják ezután is mélyponton tartani, és a többi terméknél engedtek 10-12 százalékos árváltozást. Ha arra gondolok, hogy van olyan termék, aminek a fogyasztói ára ma Debrecenben 12 forint, annál nem 10, hanem akár 30-40 százalékos emelés lenne indokolt – hiszen 12 forintért elő sem lehet állítani. Itt elkelne a szigorúbb hatósági fellépés. A kereskedelemben bevett gyakorlat, hogy egyes termékeket (köztük a fehér kenyeret, a tejes kiflit vagy a vizes zsemlét) úgynevezett „behívó”, „becsalogató” áron forgalmaznak, aztán persze más termékeknél ez az engedmény az árban pluszban jelentkezik. A mostani áremeléssel tulajdonképpen a drasztikus mértékű béremelés költségét építettük be a termékeink árába. Szinte másra nem is jut belőle. Pedig tényleg 2010-es árakon dolgoztunk egészen mostanáig – emlékeztetett Fülep Zsolt.

Négy év után talán…

Szintén tőle tudjuk, hogy a pékszövetség már négy éve átadta az áfacsökkentésre vonatkozó számításait a kormánynak, de azóta jószerivel semmi nem történt ezen a téren. A cégvezető szerint most talán van remény arra, hogy 18-ról 5 százalékra csökkenjen bizonyos sütőipari termékek áfája. – Csak nehogy az legyen, mint a tejnél, hogy tízből két termék áfája csökkent, nyolcé viszont nem. Úgy hírlik, hogy egyfajta általános kenyérnek (fehér kenyér), egyfajta rozskenyérnek, valamint a kiflinek és a zsömlének az áfája csökkenne 5 százalékra; félő ugyanakkor, hogy ez a lépés a többi sütőipari termék árát is magával fogja rántani lefelé. Márpedig ezt a sütőipar biztosan nem bírná ki – tekintett a jövőbe Fülep Zsolt, hangsúlyozva, hogy az átlagos pékárufogyasztás Magyarországon 18 dekagramm fejenként és naponta. A mostani áremelés napi 5 forint pluszköltség a fogyasztónak, ami havi szinten bruttó 150 forint. Szerinte szánalmas, hogy egy fél fagyi árán megy már huzamosabb ideje a politikai vita.

– Petneházi Attila –

Miért? Miért most?

Az áremelés okai

Évek óta nem tudtak a pékek árat emelni

A minimálbér 15 százalékkal nőtt

A garantált bérminimum 25 százalékkal nőtt

A költségnövekedést nem tudták áthárítani

Az alapanyagok ára az évek során nőtt

Az energiaköltség is fokozatosan nőtt

A szakembereket nem tudják megtartani

Betanított munkásból sincs már elég

Kutatás-fejlesztésre nem jut pénz

Már eddig is sok pékség lehúzta a redőnyt

Debrecen – Arról kérdeztük olvasóinkat, milyen pékárut fogyasztanak leginkább. Van, aki pogácsára és kiflire, mások a pizzás csigára esküsznek.

Nem is csoda, hogy a sütőiparban jelentős számban vannak jelen szürke- és feketepiaci szereplők, hiszen a piacvezető vállalkozások topmenedzserei egyfolytában arra panaszkodnak, hogy 2010-es árakon kénytelenek dolgozni, miközben a költségeik folyamatosan emelkednek. Petneházi Attila jegyzete.

