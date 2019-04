„Kemény” jég és remek verseny lesz

Ahogyan arról beszámoltunk korábban, 2020. január 24-26. között a debreceni Főnix Csarnok ad otthont a gyorskorcsolyázók Európa-bajnokságának. Az Eb szervező bizottságának megalakulása alkalmából tartottak sajtótájékoztatót a cívisvárosban hétfőn.

Az eseményen részt vett Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke, Papp László polgármester, Schulek Csaba, a MOKSZ ügyvezető igazgatója és Becsky András, a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola ügyvezető igazgatója.

„Debreceniek lesznek” Liuék

– Nem telhet el úgy esztendő, hogy Debrecen ne rendezzen valamilyen világeseményt, igaz lesz ez 2020-ra is – jelentette ki a MOKSZ elnöke. – Hat évvel ezelőtt a Főnixben rendeztük meg a short track világbajnokságot, amely remekül sikerült, minden bizonnyal így lesz ez jövő januárban is. A legutóbbi Eb éremtáblázatán a házigazda Hollandia előtt végzett hazánk, jövőre is így legyen! – mondta Kósa Lajos, aki elárulta, hogy a gyorskoris fivérek, Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang a Debreceni Egyetem hallgatói lesznek.

– Méltó módon szeretnénk megrendezni az újabb rangos versenyt jövőre – ezt már Papp László, Debrecen polgármestere hangoztatta. – A város az edzésekhez két jégcsarnokot, a viadalhoz pedig a Főnixet biztosítja majd. Április végén fogadjuk a nemzetközi szövetség delegációját, akik felmérik a helyszín adottságait. Ennek kapcsán április 30-án „Jeges majálist” tartunk, ahol az ország legjobb korcsolyázói mutatják be tudásukat a nézőknek. Nyilvános edzést és közönségtalálkozót tartanak a műkorcsolyázók, a szinkronkorcsolyázók és az olimpiai short track keret tagjai – mondta a polgármester.

Becsky András megosztotta velünk, hogy április 27-28-án a nagyközönség is birtokba veheti a Főnix Csarnok tesztjegét, mindezt egy jelképes összeg fejében.

– Nagyon fontos a jég minősége, a short trackhez ugyanis kemény, jobban lehűtött pálya szükségeltetik – fogalmazott Schulek Csaba. – Ezt nagyon komolyan kell venniük a szervezőknek, ám a cívisvárosi csapat már számtalanszor bizonyította rátermettségét – mondta Schulek, hozzátéve összesen 423 millióba kerül a rendezés, a város pedig a jég előállításával mintegy 40 millió értékben járul hozzá a versenyhez.

TN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA