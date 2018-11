Kemény erőpróba előtt áll a DVSE együttese

Nem vár könnyű feladat a DVSE gárdájára a hétvégén, ugyanis az OB I. B csoportjában eddig százszázalékos A-Híd-OSC-Újbuda együtteséhez látogat. A szombat este hét órától kezdődő összecsapásnak a fővárosiak egyértelműen csoportjuk favoritjai, nem lenne az sem meglepetés, ha minden találkozójuk után győztesen lépnének ki a medencéből. Ennek alapján is látszik, hogy az összecsapás favoritja a házigazda, némi reményt adhat, hogy Vad Lajos együttese az Euro-kupa mérkőzést játszott a héten – az óbudaiak a negyeddöntő első meccsén 9–9-es döntetlent ért a spanyol Terrassa otthonában – így talán nem a legfrissebb ellenfél vár majd a cívisvárosiakra.

Már egy esetleges döntetlen is bravúrnak számítana, amely még a mostaninál is jobb helyzetbe hozná a DVSE-t a továbbjutásért vívott harcban. A kiírás szerint a csoport nyolc együtteséből négy megy tovább, a debreceniek jelenleg a negyedik helyet foglalják el, amelynek megőrzésére jó esélyük is van, főleg egy bravúros eredmény elérésével.

