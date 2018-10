Kellene az eső

Szeptember utolsó hetére búcsút vehettünk a nyárias időtől, sőt, folytatódott a lehűlés. Ennek során ismét többfelé hullott némi csapadék, melyet már kifejezetten csípős hajnalok követtek.

Gyökeres fordulat

Az őszi napéjegyenlőség idején bekövetkezett erőteljes hideghullámot újabb sarkvidéki légtömeg követte, mellyel már jócskán az ilyenkor szokásos alá hűlt a levegő Kelet-Magyarország térségében. Az eddigi 3-4 fokos pozitív hőmérsékleti anomália helyébe ugyanekkora negatív eltérés lépett, s a napi középhőmérséklet mindenütt 10°C köré esett vissza. A lehűlés mértékére jellemző, hogy alig 4-5 nappal az utolsó hőségnapot követően már az első fagyokat is feljegyezhettük: néhol nem csupán a talaj mentén, de 2 méteres műszerszinten is nulla, mínusz 2°C-ig zuhant a hőmérő higanyszála a hajnali órákban. A Nyírség fagyzugos, mély fekvésű laposain sorozatban 2-3 fagyos hajnal is előfordult, de jobbára csupán a talaj mentén fagyott nagyobb térségi szinten.

A gyökeres fordulat oka, hogy a kontinenst átszelő és hónapokig uraló magas nyomású rendszer átmenetileg gyengült, így az északon halmozódó hideg levegő szabad utat kapott a Kárpát-medence irányába. A hideg levegő nyugalomba jutásával viszont átmenetileg kellemes, őszi idő alakult ki sok napsütéssel, igaz, már csak 20 fok köré tudott melegedni a levegő a kora délutáni órákra. Az éjszakáknál immár rövidebb nappalokon így is átlagos körüli volt a napfényes óraszám, s a hét végéig a szeles idő is elkerülte térségünket. Csapadék sem gyakran zavarta a mezőgazdasági munkák végzését, a sorjázó frontok ellenére csak a hét legelején hullott területi átlagban is jelentős csapadék. Akkor térségünk keleti régióiban a 10-15 millimétert is meghaladta a napi csapadékösszeg, miközben az észak-déli irányú középső tengelyben 8-10, nyugatabbra pedig csupán 2-5 millimétert mérhettünk.

Előbb eső, utána harmat

A továbbiakban napi 1,5-2 milliméterrel csökkent ismét talajaink vízkészlete – ennyi volt a héten a potenciális párolgás átlagos mértéke. Sajnos azonban többfelé ez a kis mennyiség sem állt rendelkezésre néhány nappal a csapadék után, így folytatódott a szárazság. A talajmunkákat átmenetileg a korábbinál jóval kedvezőbb talajviszonyok mellett lehetett végezni, a korai gabonák és a repce vetései is csírázásnak indulhattak. A hét második felében már csak a bőséges reggeli harmat biztosított szerény nedvességpótlást, így a talajok mély rétegeiben maradt a tetemes vízhiány. Az e pillanatban hiányzó 130-160 milliméter nedvesség hozzávetőleg 4 őszi-téli hónap csapadékmennyiségének felel meg, így az idejében történő feltöltődéshez legalább az átlagosnak megfelelő csapadékösszegek lesznek szükségesek egészen februárig.

