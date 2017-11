Kell-e lámpa a Pálma elé?

Úgy vélte, azoknak akik csak ritkán járnak arra, nem feltétlenül azonnal egyértelmű a forgalmi szituáció. Az egyik villamos egyenesen halad, a másik kanyarodik, a Pallagi útra pedig csak az hajthat be, akinek ott van dolga. Autóval és gyalog közlekedő turistákból pedig bőven akad (főleg nyáron) a környéken, például az ötcsillagos szálloda miatt is. Dr. Farkas Istvánné hozzátette: a probléma megoldása érdekében szerinte jelzőlámpákat kellene a Simonyi út, a Pallagi út és a Nagyerdei körút kereszteződésébe felszerelni.

„Odafigyeléssel megoldható”

A debreceni polgármesteri hivatal ezzel kapcsolatos kérdéseinkre azt válaszolta, hogy az ottani forgalmi rendet, a csomóponti ágak elsőbbségi viszonyait a kihelyezett közúti jelzések és a burkolati jelek egyértelműen meghatározzák. A KRESZ szabályainak betartásával, valamint azzal, hogy járművezetők és gyalogosok figyelmet fordítanak egymásra, a kereszteződésen baleset nélkül is át lehet haladni. Hozzátették: a forgalom növekedését és alakulását figyelembe véve azonban a jövőben indokolttá válhat a csomópontban a jelzőlámpás forgalomirányítási rendszer kialakítása.

A jelzőlámpák telepítése önmagában nincs építési engedélyhez kötve, azonban a létesítésükhöz forgalomtechnikai tervdokumentáció készítése szükséges, mely a fényjelző készülékek telepítési tervein kívül a jelzőlámpa-programokat is tartalmazza. A csomópontot keresztező villamos-nyomvonalak miatt az alépítmények és a felsővezetékek átépítése is szükségessé válhat. Ezt szintén meg kell terveztetni. A tervdokumentációk rendelkezésre állását követően az érintett közművek kezelőinek hozzájárulását is be kell szerezni. A jelzőlámpák telepítésének bekerülési költsége a tervdokumentáció ismeretében határozható meg – ismertette a debreceni polgármesteri hivatal.

HBN–OCs

