Keleti rangadóval kezdenek a fiatal Gladiátorok

Idén csak a 19 éven aluliak viadalában indulnak a cívisvárosiak. Tavaly nem jutott túl az alapszakaszon Szűcs Botond gárdája az akkor rendelkezésre álló, főként U17-esek alkotta játékosokkal. Bár az idei keretben is vannak 17 éven aluliak, ám nagy részük már tapasztaltan várja a megmérettetést. Közülük is a legrutinosabbak: a 2017-es év U17-es játékosa, Kunkli László (irányító), a tavaszi felnőtt Divízió I. legeredményesebb elkapója, Boruzs Kevin, valamint Gál Kristóf linebacker. Természetesen rajtuk kívül is sok fiatal tehetség akad a cívisvárosiak között, így ezzel a jó formában lévő kerettel nagy célokra törhet idén a Debrecen Gladiators csapata.

Fotó: Csatári Fruzsina

Az első ellenfél, a Miskolc Steelers 2017-ben a döntőig jutott. Egy mérkőzést már idén is játszott, de csak árnyéka volt tavalyi önmagának: a Budapest Cowbells ellen simán kikapott hazai pályán. A vereségben az is szerepet játszhat, hogy keretük jelentősen átalakult, kiöregedett például a csapatból Jónás Máté, a 2017-es év U19-es amerikaifocistája. A Steelers esélyeit növeli azonban, hogy olyan játékosokat is felvonultat, akik már a felnőtteknél, az első osztályban is megedződtek.

Fotó: Csatári Fruzsina

„Nem igazán alakult át a csapat, bár jöttek új játékosok és a régebbiek tapasztaltabbak lettek” – mondta Szűcs Botond a Gladiators vezetőedzője. – „A rendszer ugyanaz, mint eddig volt. Talán az eddigi legjobban sikerült felkészülésünkön vagyunk túl. Remekül zártuk az ajaki edzőtábort, és az edzéseken rendszeresen segítenek a felnőtt játékosok is, ami nagyon sokat jelent a junioroknak. A játékosok többsége már rendelkezik meccstapasztalattal, többen a Divízió I-ben is meghatározó játékosok voltak. Szeretnénk idén a döntőben játszani és megszerezni az aranyat. Sokat jelent, hogy már játszott a Miskolc, és az is, hogy viszonylag erős ellenfél ellen. Győzelmet várok a Steelers gárdájával szemben, reméljük, kezdőink nem lesznek lámpalázasak, és a sérülések is elkerülnek az idei szezonban.”

A Miskolc Steelers-Gladiators összecsapás szeptember 16-án, vasárnap 15 órakor kezdődik Miskolcon, a Rendészeti Szakközépiskola pályáján.

– Debrecen Gladiators –

