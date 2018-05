Keleti rangadót vívnak a Gladiátorok

Jól indult Szűcs Botond csapatának a szezon, hiszen mindkét eddigi meccsét megnyerte. Míg a Budapest Cowbells 2 ellen egy esős mérkőzésen 16-6-ra nyert, addig a Budapest Titans-t 55-14-re kiütötte. Ez utóbbi győzelem annak a munkának a gyümölcse, amit az elmúlt egy évben végzett a csapat. A juniorok beépítése jó ütemben halad, de Molnár Gábor visszatérése irányítóposzton is nagy fegyvertény. Egyik új célpontja, az U17-es bajnok Boruzs Kevin például két meccs alatt 5 elkapott touchdownt jegyzett. De ki kell emelni Németi Soma teljesítményét szintén az offense-ben, és nem feledkezhetünk el Gál Kristófról sem a védelemben. Emellett a defense is egyre jobb, ami a visszatérő Harsányi Tamás keze munkáját dicséri.

A Miskolc Renegades eddig viszont nem brillírozott a bajnokságban. Az első két összecsapásán súlyos vereségeket szenvedett úgy, hogy nem is szerzett pontokat. Harmadik találkozóján ugyan összehozott két TD-t, de a Budapest Eagles 2-t még így se tudta legyűrni. Egykori vezetőedzőjük, az amerikai Phillip Hilderbrand már nincs az együttesnél, így egy új séma szerint épül fel a támadójátékuk is, amibe már az újoncok és a fiatalok is jelentős részt vállalnak. Viszont egy keleti rangadóra szívja fel magát a legjobban egy csapat.

A céljaink nem változtak, meccsről meccsre jobb teljesítményt szeretnénk nyújtani, összekovácsolódni, tudatosabb amerikaifocit játszani”

– nyilatkozta Szűcs Botond vezetőedző. – A defense előrébb jár, de ott nem történt sémaváltás. Sajnos idén sok kezdő játékosunk esett ki sérülések miatt, ez persze remek lehetőséget jelent a fiatalabb, tapasztalatlanabb játékosoknak, illetve a rutinosabb rókák is kipróbálhatják magukat új posztokon. Az offense-ben sok munkánk van még, a teljes támadó sémánk kicserélődött idénre, gyakorlatilag mindenki kezdőnek számít az új rendszerben. A Renegátok másféle focit mutatnak támadásban és védekezésben is, mint az eddigi ellenfeleink. Érdekes meccs lesz ellenük, szeretnénk tovább javulni, pontosabban játszani – mondta a mester.

A Gladiators-Miskolc Renegades összecsapás vasárnap 15 órakor kezdődik Nyírábrányban, a Határőr utcai sportpályán. A mérkőzésre a belépés ingyenes.

– Makranczi László –

