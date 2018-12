Kék Péntek a diabétesz világnapja alkalmából

A diabétesz világnapja alkalmából Kék Péntekre várták a cukorbetegségben érintetteket és hozzátartozóikat. Az Élet Diabétesszel Egészségesen Sokáig Közhasznú Egyesület 2012 óta minden évben megszervezi a rendezvényt, amelyen megemlékeznek az inzulin feltalálójáról, szakmai előadásokat tartanak a diabéteszről.

Mint minden évben, most sem maradt el a figyelemfelkeltő kék-séta, amelyen a résztvevők kék lufikkal és kék esernyőkkel vonultak a művelődési háztól a Szent István térig. A délután szórakoztató programjai között helyet kapott a Berettyóparti Seniorok tánca, a Rákóczi Tagóvoda legkisebbjeinek műsora, a Diószegi Kis István Református Általános Iskola és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola citerásainak előadása, Nagy Zsigmond verse és a Nagykereki Bocskai Dalkör népdalcsokra is.

A szervező egyesület a szakmai programokra is nagy hangsúlyt fektet, idén dr. Gaál Zsolt kutatóorvos mutatta be az ismert diabétesz típusokon túl az 50 féle cukorbetegséget és kezelési lehetőségeit, a stressz kezelésről dr. Bessenyei Emília szemészorvos értekezett. Az eseményen vércukor, koleszterin és vérnyomásmérésre is volt lehetőség.

