Blondy FC Esztár–Nádudvari SE 4–3 (2–2)

120 néző. Vezette: Darányi A. (Áncsán Gy., Rosu R.)

Esztár: Gurzó B. – Kádár B., Mándi L., Fekete Sz., Szabó L., Okos T., Nagy L. (Ceglédui Z.), Sándor D., Jenei R. (Vajas V.), Sándor I. (Pellei E.), Fekete B. Edző: Mándi László.

Nádudvar: Dobi A. – Nagy G., Rásó P., Somogyi R., Czirbusz B., Székely Z., lUdman S., Cseke Zs. (Barató G.), Hirzics L., Kiss A. (Makula V.), Varga D. Edző: Gere Csaba.

Gól: Fekete B.(2), Mándi L., Nagy L., illetve Czirbusz B., Székely Z., Varga D. Jók: Mindenki, illetve Czirbusz B., Ludman S., Varga D. Ifi: 1–1.

Mándi László: Kék az ég, zöld a fű, a megye kettő gyönyörű.

Gere Csaba: A mai eredmény hűen tükrözi a csapatról alkotott képet: pozitív a játékosok hozzáállása, a fiatalok lelkesedése, a rúgott gólok mennyisége, viszont negatív a dekoncentráltság és az ebből fakadó védekezésbeli pontatlanság. Ezen próbálunk erőteljesebben javítani az edzéseken, azért, hogy egyre kevesebb ilyen szituáció forduljon elő, hiszen újfent a zsebünkből veszik ki a három pontot.

Földes KSE–Nagyrábé Petőfi SK 2–3 (2–3)

100 néző. Vezette: Takács I. (Katona L., Jóni T.)

Földes: Horváth Zs. – Kiss Z. (Dede I.), Vincze Cs., Bakonyi J., Nagy S. (Faragó R.), Vincze A. (Bíró B.), Sándor R., Király P., Mészáros T., Kemecsei B. (Faragó Gy.), Vincze N. Edző: Bakonyi János.

Nagyrábé: Ötvös A. – Kunkli B., Szabó P., Vincze Cs., Faragó L., Balogh M. (Matkó R.), Mészáros I. (Osváth Cs.), Nagy J., Johan Gy. (Jónás G.), Gál M: (Szabó T.), Balogh R. (Bende T.) Edző: Tóth Péter.

Gól: Király P., Vincze A., illetve Johan Gy., Balogh R.(2) Jók: Balogh R. Kiállítva: Vincze Cs., Bakonyi J. Ifi: 1–2.

Bakonyi János később nyilatkozik.

Tóth Péter: Gyenge játékkal, nagyon sok hibával nyögvenyelős győzelmet arattunk. További sok sikert kívánok a Földes csapatának.

Le Petit-DSC–Püspökladányi LE 1–4 (0–1)

100 néző. Vezette: Dobi Zs. (Vilmányi S., Péter A.)

Debrecen: Nagy B. – Szabó G., Nagy N., Barabás Z. (Kovács K.), Dobrán Cs., Tóth Cs., Szabó B. (Kovács K.), Piros A., Gorzsás I., Répási J., Fehér J. Edző: Nagy Róbert.

Püspökladány: Kunkli Z. – Jámbor M., Szabó L., Horváth I. (Danka L.), Szabó BH. (Mile B.), Kelemen L., Nádházi S., Nagy S. (Mogyorósi J.), Baranyai L., Vígh N. (Pintér Á.), Szabó P. Edző: Fülöp András.

Gól: Barabás Z., illetve Vígh N.(2), Horváth I., Danka L. Jók: Kunkli Z., Jámbor M., Kelemen L. Ifi: .

Nagy Róbert később nyilatkozik.

Fülöp András: Az idény eddigi leggyengébb játékával rukkoltunk elő, de most ez is elég volt a győzelemhez. Pontatlanul, kapkodva játszottunk. A helyzetkihasználásunk szörnyű volt. Az első félidőben el kellett volna döntenünk a mérkőzést, de most ez így alakult.

