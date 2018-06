Kegyelmet kért a volt újvárosi polgármester

A városvezetőt hivatali vesztegetés elfogadása miatt áprilisban a másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla jogerősen 5 év szabadságvesztésre ítélte. Berényiné Fórizs Ildikó, a Debreceni Ítélőtábla szóvivője lapunk kérdésére elmondta: a jogszabályok értelmében Veres Margitnak lehetősége van arra, hogy felülvizsgálati kérelmet nyújtson be ügyében a Kúriához. Ez azonban nem mentesíti őt büntetésének megkezdése alól.

Amennyiben a Kúria úgy dönt, hogy foglalkozik Veres Margit ügyé­vel, a volt polgármester a büntetés-végrehajtási intézetből „kijárva” vehet részt az eljárásban – mondta el érdeklődésünkre Berényiné Fórizs Ildikó, a Debreceni Ítélőtábla szóvivője.

Veres Margit nem kérte a bíróságtól, hogy később kezdhesse meg büntetésének letöltését – erről már Tatár Tímea, a Debreceni Törvényszék sajtószóvivője tájékoztatott. (Mivel a volt polgármester büntetése 5 év, erre egyébként is csak abban az esetben lett volna lehetősége, ha az életét közvetlenül veszélyeztető betegséggel küzdene. Az ügy másik elítéltje kért és kapott is 3 hónap halasztást.) A köztársasági elnöknek viszont kegyelmi kérvényt nyújtott be. Addig, amíg ezt nem bírálják el, az igazságügyi miniszter kérhet a büntetés megkezdésére vonatkozó halasztást. Általánosságban, amennyiben egy elítélt nem vonul be, első körben elővezetik, ha ez nem sikerül, elfogatóparancsot adnak ki ellene – ismertette a rendelkezéseket Tatár Tímea.

Dr. Rácsai Lajos, Veres Margit ügyvédje megerősítette lapunknak, hogy szerdán nem vonult be a börtönbe az egykori polgármester. Úgy fogalmazott, hogy folyamatban van a Kúriának benyújtandó felülvizsgálati kérelem beadása. Elmondta, hogy emellett kegyelmi kérvényt adott be a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz. – Nem kellett még ma bevonulnia. Nincs arról döntés, hogy neki soha nem kell bevonulnia. Arról sincs döntés, hogy egyáltalán be kell-e valaha vonulnia – jelentette ki. Hangsúlyozta, a volt polgármester kapott egy olyan engedélyt, ami jogszerűen lehetővé tette számára, hogy ne vonuljon be. Ebben nincs határidő, így jogkövető magatartást tanúsít – hangsúlyozta Rácsai Lajos. Arra a kérdésünkre, hogy ezt az engedélyt honnan kapta, nem kívánt válaszolni. Megjegyezte: ez a rendkívüli perorvoslat és kegyelmi kérvény miatti intézkedés.

– Orosz Csaba –

