Kedvező idővel kecsegtettek az ősz első napjai

Az idei ősz első 10 napja bár változékony, mégis jobbára kedvező idővel kecsegtette a mezőgazdákat: az átlagnak megfelelő, késő nyári hőmérsékletek mellett sokfelé jelentős csapadék is hullott, melyre már igen nagy szüksége volt talajainknak.

Eshetett volna

Még több csapadék is elkelt volna az augusztus második fele során jócskán kiszáradt felső talajrétegekben, ám mind Hajdú-Bihar, mind Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az évszaknak megfelelő mennyiségű csapadékot regisztráltunk. Ez alól a két megye nyugatabbi tájai jelentettek kivételt, arrafelé csupán 10-15 milliméter, a keleti vidékeken, kiemelten a Nyírségben és a Szatmári-síkon azonban 20-25 milliméter feletti összeg, helyenként 50 millimétert is meghaladó mennyiség hullott. A csapadék nyomán már jóval kedvezőbb talajviszonyok mellett lehetett megkezdeni az őszi kalászosok és a repce magágykészítési munkáit, azok vetését. Így is mintegy 110-140 milliméter nedvesség hiányzik ugyanakkor a teljes egy méter mélységű talajszelvény telítődéséhez, ám a művelt 20-30 centis réteg legalább optimálisan nedvesnek mondható.

Harmatképződés

A hőmérséklet szintén jelentősen mérséklődött az augusztusi hőhullámokat követően. A köztes időszakban kellemes, az évszaknak megfelelő, 21-26 fokos maximumok, és 10-15 fok közötti legalacsonyabb hőmérsékletek voltak jellemzők. A hűvösebb hajnalokon egyre bőségesebb volt a harmatképződés. Az érő alma, szilva és szőlő, valamint a folyamatosan betakarításra váró zöldségfélék kultúráiban az egyre nedvesebb termőhelyi viszonyok fokozták a rothadásos betegségek és egyes penészek fellépésének kockázatát. Hasonló a helyzet a napraforgó- és kukoricatáblákon, és a friss vágású szálastakarmányok esetében, ahol a leszáradást vontatottá tette az esőknek és a magas páratartalomnak köszönhető gyakori nedvesedés. A betakarítást viszont néhány nap kivételével nem akadályozta tartós csapadék, a burgonya szedésének – miként a talajmunkáknak általában – pedig kifejezetten kedvezett a nedvesebb talaj.

– Debreceni Egyetem –

