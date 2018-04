Kedvencek versenye: jelentkezzen és nyerjen!

Minden gazdi elfogult, ha a háziállatáról van szó, legyen az kutya, macska, nyuszi, vadászgörény, süni, afrikai csiga vagy madárpók, mindenkinek a sajátja a legszebb – és ez így természetes. Most azonban itt a lehetőség: a külső szemlélők is véleményt nyilváníthatnak, ugyanis a Hajdú-bihari Napló az idén is meghirdette a Kedvencek versenyét.

Így lesz meg a végeredmény

A megmérettetés – mely olvasóink között az egyik legnépszerűbb – egészen május 16-a délig tart, addig lehet jelentkezni és szavazni. A játékosok három kategóriában regisztrálhatnak: kutya, macska és egyéb. A gazdiknak nincs más dolguk, mint készíteni egy jó minőségű fotót kedvencükről, majd a kért adatokkal együtt feltölteni a verseny regisztrációs oldalára. Újdonság, hogy ettől az évtől nem a lap Facebook-oldalán erre a célra létrehozott mappába kerülnek a képek, hanem a közösségi oldalon, de egy külön felületen adhatják le szavazataikat – mindenki naponta egyszer, de több állatra is voksolhat.

A legtöbb szavazat azonban nem jelent automatikusan győzelmet: a kategóriánként legtöbb voksot kapó tíz játékos közül a Hajdú-bihari Napló szerkesztőségének tagjaiból álló zsűri választja ki a nyerteseket, kategóriánként az első három állatot és a gazdáját. A játék tétje ebben az évben sem kicsi, hiszen a nevezők értékes ajándékutalványokért versenyeznek az e-Pet díszállat kereskedés felajánlásának köszönhetően. Ahogy azt már megszokhatták, a regisztrált szavazókról sem feledkezünk meg, közöttük Napló-ajándékcsomagot és digitális előfizetést sorsolunk ki.

HBN

Információk a versenyről

A verseny időtartama

Jelentkezési határidő: május 11., 12 óra

A szavazás lezárásának időpontja: május 16., 12 óra

A szavazók közötti sorsolás időpontja: május 16., 14 óra

Eredményhirdetés a Napló Facebook-oldalán: május 18., 12 óra

Regisztráció és játékszabályok

Nyeremények

Mindhárom (kutya, macska és egyéb) kategóriában:

1. helyezett: e-Pet díszállat kereskedés felajánlásaként 10 000 forint értékben levásárolható ajándékutalvány, valamint Naplo-ajándékcsomag

2. helyezett: e-Pet díszállat kereskedés felajánlásaként 5000 forint értékű ajándékutalvány és féléves digitális Kelet előfizetés

3. helyezett: e-Pet díszállat kereskedés felajánlásaként 3000 forint értékű ajándékutalvány negyedéves digitális Kelet előfizetés

A szavazók között a játék lezárását követően negyedéves digitális Napló előfizetést és egy Napló-ajándékcsomagot sorsolunk ki.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA