Kedden is újabb melegrekord született

Azt írták: folytatódik a melegrekordok sorozata, az elmúlt napok szokatlanul meleg időjárásához illeszkedve az ország legnagyobb részén ismét magasak voltak a minimumhőmérsékletek. Budapest belterületén hajnalban 15,1 Celsius-fokot mértek, ezzel majdnem másfél fokkal megdőlt az 1964-ben, szintén a főváros belterületén regisztrált 13,7 fokos minimumhőmérsékleti rekord – tették hozzá.

Az elmúlt napokban többször is megdőltek a napi minimum-, illetve maximumhőmérsékleti rekordok. Hétfőn Edelényben 27 fokig melegedett fel a levegő.

Az előrejelzés szerint már kedden is többfelé várható zápor, elszórtan zivatar is előfordulhat jégesővel, a legkisebb eséllyel északkeleten. Éjszaka is sok lesz a felhő és többfelé valószínű zápor, néhol zivatar. A Nyugat-Dunántúlon többfelé megerősödik a szél. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet késő este 11 és 17 fok között várható.

A hét második felében lehűlésre kell számítani, s többször várható zápor, illetve viharos széllel, jégesővel kísért zivatar is. A leghidegebb órákban néhol gyenge fagy is lehet, a maximumok jellemzően 10-15 fok körül alakulnak majd.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA