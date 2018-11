Kazi Tamás úgy érezte, itt az ideje váltania

A zöld-fehérek jelentették be szerdán délután, hogy a Ferencvárosban folytatja pályafutását a többször magyar bajnok és háromszoros országos csúcstartó atléta, a Debreceni Sportcentrum-SI eddigi kiválósága, Kazi Tamás.

A 28-szoros magyar bajnok 800 méteres, illetve 1500-as futót a távozás miértjéről kérdezte a Napló.

Véget ért egy fejezet

Bár nagyon szerettünk a cívisvárosban élni, itt született a kisfiam is, de már nem éreztem jól magam a Debreceni Sportcentrumnál, ezért döntöttem a váltás mellett”

– mondta a 33 esztendős sportoló. – Nem szeretnék visszamutogatni bárkire is, legyen elég annyi, hogy néhány emberrel megromlott a viszonyom a klubnál. Valójában szeptember 30-án lejárt a kontraktusom, és tulajdonképpen ezt nem hosszabbítottuk meg, mert nem éreztem, hogy valóban partner lenne ebben a DSC-SI.

Itt futottam a karrierem nagy részét, többnyire jó érzésekkel gondolok vissza az elmúlt évekre, de most véget ért egy fejezet”

– fogalmazott az atléta, aki elárulta, bár több fővárosi klub is érdeklődött iránta, ő a Fradiba akart menni.

Nagyon motivált

– Én voltam, aki megkereste a Ferencvárost, számomra egyértelmű volt, hogy ott akarom folytatni a pályafutásomat. Vágóné Solti Mária szakosztályvezetővel az első beszélgetés során megegyeztünk szinte mindenben. Éles fordulatot vett a pályám ezzel, de nagyon motivált vagyok, ég bennem a bizonyítási vágy, meg akarom mutatni: jó igazolás voltam. A Ferencvárosnál is tudják, mire vagyok képes, nekem azokat az eredményeket kell szállítanom, amelyek bennem vannak. A jövőben visszatérek a 800 méterhez, az 1500-as távot nem erőltetem már. A rövidebb távon szeretnék kijutni a fedett pályás Európa-bajnokságra, és persze szeretnék szabad téren is jól szerepleni. Még nem tudom, milyen módon zajlik a dohai világbajnokságra a kvalifikáció, de azt is szeretném megcélozni majd – beszélt a terveiről is Kazi Tamás.

TN

