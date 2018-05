Kátyúkeringő és vályúút a 42-esen

Másfél éve adták át a 42-es főút Püspökladányon átvezető, felújított szakaszát, ám a napokban ismét aszfaltbontó masinák zajától hangos a Sárrét menti város főút melléki része. Most az aknafedelek környezetében bontották fel az útburkolatot.

Többek szerint éppen ideje volt, hiszen annak ellenére, hogy az útfelújításkor nagy gondot fordítottak a fedlapok aszfaltszintbe illesztésére, valamint a fedelek melletti útfelület megerősítésére, azok megsüllyedtek. Az így kialakult egy-három centiméteres szintkülönbségek minden esetben a szélső sávban lévő jármű-nyomvonalban keletkeztek. Ezeken nagyokat döccennek a járművek, ami pedig nagy zajjal és rezonanciával jár. A zaj a környéken lakókat zavarja, a rezonancia pedig a főút mellett lévő épületek állagát rontja. Ha pedig ehhez hozzávesszük, hogy naponta 8 ezer gépjármű, ebből 1600 kamion robog át a városon, már súlyos környezeti problémáról beszélhetünk.

Garanciában javítják

Az útfelújítással kapcsolatban kérdéseinkkel megkerestük a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs Osztályát. Érdeklődtünk a fedlapok körüli úthibák kialakulásának okáról, a javítási munkálatok határidejéről, valamint arról is, hogy a javítási munkálatok még beleférnek-e a garanciális munkákba, továbbá, mennyibe kerülhet a javítás, milyen forrásból végzik azt el.

Kérdéseinkre Pécsi Norbert Sándor kommunikációs osztályvezető válaszolt. „A garanciális felülvizsgálat során kollégáink megállapították, hogy a 220 új aknafedlapból és víznyelő rácsból 7 fedlap és 3 víznyelőrács süllyedt meg a két évvel ezelőtti felújítás óta. A süllyedés oka lehet, hogy az aknák sok esetben a külső, a nehézjárművekkel terhelt sávban, a keréknyomban találhatók, emiatt nagy, dinamikus terhelést kapnak. Májusig a kivitelező garanciálisan javítja nemcsak a már megsüllyedt fedlapokat, hanem azokat is, amelyek szerinte rövid időn belül megsüllyedhetnek.”

Csak harminccal lehet

Ugyancsak a 42-es főút ro­ssz állapotát mutatja a Báránd teljes belterületére vonatkozó 30 kilométeres sebességkorlátozás.

Ennek okát a bevezetésekor – hónapokkal ezelőtt – dr. Kovács Miklós, a falu polgármestere tette közzé a közösségi oldalon. Érdeklődésünkre a településvezető elmondta, hogy egy kátyúzó brigád Földes felől halad Báránd irányába (most Földes helységnévtáblájánál tartanak), és ők teszik majd olyan mértékben járhatóvá a bárándi szakaszt is, hogy azon esetleg feloldhatják a 30 kilométeres sebességkorlátozást. A munkavégzés üteme függ az időjárástól, de azt május végére be kellene fejezni.

Fotó: Kovács Péter

Pécsi Norbert Sándor érdeklődésünkre azt a tájékoztatást adta, hogy a Püspökladány és Földes között most folyó útfelújítási munkák befejezése után felülvizsgálják a 30 kilométer/órás korlátozó táblák elhelyezését. Ilyen esetben figyelembe veszik a napi és a tranzitforgalmat, illetve folyamatosan figyelik a burkolat állapotát is, ez alapján döntenek a beavatkozásokról és az esetleges korlátozásokról. „A 42-es főút további szakaszain a szükséges karbantartási munkákat folyamatosan végzik kollégáink a biztonságos közlekedés érdekében” – tette hozzá a kommunikációs vezető.

Hideg- és meleg aszfalt

Ebben az évben eddig 40 alkalommal végeztek a közút szakemberei a 42-es főút Püspökladány és Földes közötti szakaszának burkolatán javítási, kátyúzási munkálatokat. A télen 35 alkalommal hideg aszfalttal dolgoztak, akkor 16,4 tonnát használtak fel. Az időjárási körülményeknek megfelelően a tartósabb és jobb meleg aszfalttal eddig összesen ötször kátyúztak. Ebből 24 tonnányi anyagot használtak fel a bárándi szakasz javítására. Mivel a 42-es főúton a tranzitforgalom miatt óriási a terhelés, ezért nyomvályúsodott több helyen a hideg aszfalttal javított útszakasz. A közút munkatársai itt marásos technológiával javítják a burkolatot, így akadályozzák meg az ütőkátyúk kialakulását – áll a Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatójában.

A 42. számú főút burkolat megerősítése nincs elrendelve a NIF Zrt. részére – válaszolta a Napló kérdésére Kiss Boglárka, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs szóvivője.

– Kovács Zsolt –

Szubjektív

Nem tudom, hogy egy útról milyen rosszasági, vagy miféle paraméterek alapján döntik el, hogy fel kell újítani. Nem tudom, hogy mennyire kell rossznak lenni egy útnak, hogy egyáltalán szóba kerüljön a megújítása. Nem tudom, hogy a balesetveszély, az út mellett lévő épületek pusztulása befolyásolja-e ezt? Azt viszont tudom, hogy van tennivaló bőven.

– Kovács Zsolt –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA