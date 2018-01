Katus Attila és Béres Alexandra is mozogni hívja az embereket a Főnix Csarnokba

A Magyar Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter, valamint a Debreceni Sportcentrum Kft. által életre hívott szabadidő- és tömegsportnapra a helyszínen is lehet majd jegyet váltani. Jó hír, hogy a belépéskor átvett karszalaggal a nap folyamán többször is bejuthat a vendég. Érdemes időben érkezni, hiszen a 8 órai kapunyitás után, a regisztrációs szelvény kitöltésének fejében, az első kétezer érdeklődő welcome-csomagot kap, amely tartalmazza a Diéta és Fitnesz magazin legfrissebb számát, egy-egy almát, Magnesia ásványvizet, USB energy drinket és a szponzorok által felajánlott kuponokat.

A több mint harminc kiállítót felvonultató FőnixFitten ingyenes ruhatár, illetve zuhanyzókkal felszerelt négy női és egy férfi öltöző áll majd a vendégek rendelkezésre. A Debrecen városa, a Debreceni Egyetem Sporttudományi Intézete és a Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás Központ által is támogatott rendezvényen a mozgás mellett – az egyetemi oktatóknak köszönhetően – szakmai előadásokon is részt vehetnek az érdeklődők.

Béres Alexandra | Fotó: Magánarchívum

Várhatóan rengetegen lesznek kíváncsiak a 11 órakor kezdődő Kangoo-edzésre, a szervezők ezért 300 darab cipőt adnak ingyenesen a Sifter Tímea órájára érkezőknek, míg a World jumping, WALKenergie és az Indoor cycling órákra való jelentkezés előregisztráció nélkül, érkezési sorrendben történik.

Saját testsúlyunk is elég

A felkészült, nagy szaktudású helyi trénerek mellett Katus Attila is színpadra lép majd, valamint 13 órától Béres Alexandrával is találkozhatnak a sportolni vágyók. A fitneszedző a súlykontroll órája előtt a következőket üzente: „Az óra már alap edzettségi szinten elkezdhető, de nagyobb testtudattal rendelkezők számára még nagyobb kihívást jelent. Olyan gyakorlatokat gyűjtöttem össze az eseményre, amiket igazán hatásosnak találok. Ha megszületett az elhatározás, hogy mozogni vágyunk, eszközök nélkül is remek gyakorlatok végezhetőek, hiszen saját testsúlyunk is elég ahhoz, hogy összetett terhelésben legyen részünk. A gyakorlatok »mellékhatásaként« megerősödnek a törzs tartóizmai, amelyek nagyon fontosak a mindennapi életben” – fogalmazott a fitneszvilágbajnok és -Európa-bajnok.

A sportnapról minden további információ megtalálható a www.fonixfitt.hu oldalon.

HBN

A nagyszínpad programja

9–9.50: Aerob mix (Reszegi Anita, Sipos Nóra, Sándor Nikolett)

10–10.50: Step Aerobic (Jóna Katalin, Skripeczky Bea)

11–11.50: Kangoo (Sifi&Kangoo Team)

12–12.50: Tae bo (Barna Zsuzsa)

13–13.50: Súlykontroll (Béres Alexandra)

14–14.50: deepWORK (Jóna Katalin, Skripeczky Bea, Rausch Ivett, Hencz Edina)

15–15.50: Katusaktív (Katus Attila)

16–16.50: Zumba (Kovács Andrea, Lente Lilla)

17–17.50: Pilates (Tóth Emese)

