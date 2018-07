Katonák lepték el Újvárost

Veterán katonai járművek felvonulásával indult pénteken a háromnapos Bakafesztivál.

Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Katonai Dalárda műsora után dr. Ruszin Romulusz dandártábornok, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka kiemelte, hogy egy civil szervezet jóvoltából már második alkalommal ad otthont Balmazújváros a Bakafesztiválnak. – A nagy rendezvények erőt adnak azoknak a mai katonáknak, akik most is Irakban, Afganisztánban vagy a Balkánon esküjükhöz méltón szolgálják a hazájukat – jelentette ki határozottan a dandártábornok.

Ezen a hétvégén a civil embereknek lehetőségük van megismerni a katonai életet. Legendás zenekarok, katonai hagyományőrzők és számos izgalmas program várja az érdeklődőket. Szombaton és vasárnap többek között gyermekműsorokon, fegyverbemutatókon, hadtörténeti előadásokon és fegyvermustrán vehetnek részt.

Fotó: Matey István

Erdőn, mezőn velünk vannak

– A fesztiválnak története, üzenete és lelke van – jelentette ki Szebenyi István, a Had- és Kultúrtörténeti Egyesület elnöke, egyben a rendezvény egyik főszervezője. Több százezer hősi halottunk lelke lengi körül erdeinket, mezőinket, hegyeinket, s róluk ezzel az eseménnyel is megemlékeznek. Nem felejti el senki azokat, akik a legdrágábbat, az életüket áldozták fel a haza oltárán. Történjen bárhol, ezzel a rendezvénnyel is adózni kívánnak emlékük előtt.

A fesztiválon számtalan szervezettel, egyesülettel lehet találkozni. Pajkos Zoltán, a Had- és Kultúrtörténeti Egyesület tagja elmondta, hogy tüzérségi eszközök gyűjtésével kezdte ezt a pályát, majd hadisírok felújításába kezdett. Aztán egy kicsit tovább sétálva egy hölggyel, Eszlári Erikával találkoztunk az egyik standnál. A Rongyosok Kulturális és Hagyományőrző Egyesület képviseletében kiemelte: Balmazújvároson nagyon családias a hangulat. Megtudtuk, hogy pár éve csöppent bele ebbe a világba, és a párja által továbbra is élete része a katonai világ.

Szombaton lovasíjász-bemutató, török- és tatárdúlás, huszártörténet, valamint második világháborús csatajelenet várja az érdeklődőket Balmazújvároson, a Veres Péter emlékparkban.

– Bánhegyi Zoltán –

